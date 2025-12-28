Szeles-fagyos időnk lesz vasárnap

Vasárnap általában napos, száraz idő lesz kevés gomolyfelhővel, de főleg az ország északkeleti harmadában több lehet a felhő, arrafelé hózáporok kialakulására számíthatunk – írja előrejelzésében a HungaroMet. Az északnyugati szelet sokfelé kísérik erős, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten viharos széllökések. A hőmérséklet kora délután 0 és plusz 7 fok között alakul. Késő estére mínusz 5 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő.

Vasárnap északkeleten (elsősorban Bodrogköz tágabb térségében), illetve a Dunántúlon az északias szelet időnként viharos (70 kilométer/órát meg nem haladó) széllökések kísérhetik. A hegyvidékek magasabb térszínein 70–80 kilométer/óra, kiemelten a Dunántúli-középhegység magasabb csúcsain és a Balaton térségében akár 70–90 kilométer/óra körüli széllökések is előfordulhatnak. Estére fokozatosan veszít erejéből a légmozgás.

A kiderül.hu arra hívja fel a figyelmet, hogy fagyos reggelek következnek. Orvosmeteorológiai szempontból szombati hidegfront nyomában még ma is erős lesz a szél, ám a kellemetlen tünetek fokozatosan elmúlnak. A hideg idő főként az idősek, krónikus betegek és a keringési problémákkal élők számára veszélyes. Alacsony hőmérsékleten az erek összehúzódnak, ami vérnyomás-emelkedést okozhat, növelve a szív- és érrendszeri események, például a szívinfarktus és a stroke kockázatát.

A légnyomás nem változik.