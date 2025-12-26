„Megszereztem azoknak a vezető szolgáknak a névsorát, akiket személyesen a Gázszerelő tüntetett ki: azon a karácsonyi céges bulin, ahol Ricky Martin volt a meglepetés előadó, egymillió dollárért.” – írja friss Facebook-posztjában Hadházy Ákos.

Az ellenzéki politikushoz eljutott a Mészáros-csoport karácsonyi gálájáról egy VIP-karszalag és egy videó Ricky Martin fellépéséről (mint írja, ezeket nem hozza nyilvánosságra, „mert az alapján esetleg lebukhatna a forrás”), mindenesetre idéz a szövegkönyvből, amit állítása szerint Ördög Nóra és Stohl András olvastak fel a gálaesten.

Innen derül ki, hogy kik kaptak elismeréseket, azaz Az Év Vezetője (110-en), Az Év Top Vezetője (24-en) és a Kiemelt elismerés (24-en) díjakat.

Az Év Vezetője díjat kapta többek között Mészáros Beatrix (Mészáros Lőrinc lánya), Ómolnár Miklós, Szöllősi György és Vida Ildikó.

Az év top vezetője elismerésben részesült például ifj. Mészáros Lőrinc, Vaszily Miklós, Barna Zsolt (MBH Bank), Az Év Partnere díjat megkapta Szokira Tamás (Orbán Viktor veje) és Szíjj László is.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Hadházy Ákos „elrontotta a karácsonyi meglepetést” azzal, hogy elárulta, Ricky Martin lesz az említett karácsonyi ünnepség sztárvendége, majd üzengetésbe kezdtek ezzel kapcsolatban Hajdú Péterrel: