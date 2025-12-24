Havat, havas esőt hozhat a szenteste

Változást hoz a karácsony az időjárásban: nedves és száraz, hideg levegő találkozik az ország fölött, amiből eső, havas eső és havazás is lehet – írja a Kiderül.

December 24-én, szerdán még túlnyomóan borult, párás idő valószínű, legfeljebb északkeleten lehet szakadozás. A Dunántúlon többfelé, másutt csak néhol, és kis mennyiségben fordulhat elő csapadék. A délutáni, esti időszakban az esőt síkvidéken is havas eső, hó válthatja fel, ugyanakkor síkvidéken legfeljebb vékony hóréteg alakulhat ki. A nappali csúcshőmérséklet 2 és 8, késő este -2 és +4 fok között alakul.

Mint korábban írtuk: van, ahol több 10 centi hó is várható karácsonykor.

December 25-én, csütörtökön az ország délnyugati felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, és ott továbbra is számítani lehet egyre gyengülő intenzitású csapadékra, melynek halmazállapota nyugat felé növekvő eséllyel ígérkezik havas esőnek, havazásnak. Eközben északkeleten szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre a nap is kisüthet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között várható, nyugaton lesz a hidegebb, keleten pedig az enyhébb az idő.

December 26-án, pénteken délnyugaton is csökken a felhőzet, így ott is mint másutt, derült vagy fátyolfelhős, napos idő várható. Reggelre mindenütt megszűnik a csapadék. A hőmérséklet hajnalban -8, +1 fok között alakul, a kevésbé felhős, derült északkeleti tájakon lesz a leghidegebb. Kora délután többnyire 2, 6 fok közötti értékek valószínűek.