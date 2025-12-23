fuvarozó tüntetésinterjúkamionlázár jános
Ökrös szekérrel kezdte a kamionos demonstrációt megszervező Orosz Tiborék fuvaros dinasztiája

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Spirk József
2025. 12. 23. 15:05
Adrián Zoltán / 24.hu
A fuvarozó felmenőkkel rendelkező Orosz Tibor szerint a felvonulás résztvevői mind otthagyják majd az eddigi érdekvédő szervezetet.

Harmadik generációs fuvarosnak tartja magát Orosz Tibor, a közúti fuvarozók hétfői demonstrációjának főszervezője. A komlóskai vállalkozó volt a felvezető abban az ötven kamionból álló konvojban is, amelyet a hatóságok beengedtek Budapestre.

A járművek a Hősök terén parkoltak le, hogy a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium 35–50 százalékos útdíjemelési tervei ellen tiltakozzanak.

A nagyapán a hatvanas években ökrös szekérrel fuvarozott, az édesapám 1983-ban vette az első IFA-ját, ebbe születtem bele

– mondta a 24.hu-nak Orosz, aki néhány nap alatt sikerrel szervezett meg egy olyan, több ezer résztvevővel zajló megmozdulást, amelyre az ország minden pontjáról érkeztek szállítmányozással foglalkozó vállalkozók.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fuvaros elmondása szerint az évtizedek alatt kiépült kapcsolati rendszere nagyban segítette a szervezésben.

