Orbán: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, mint a Donbaszban

Hétfő reggel Kendes határába utazik Orbán Viktor, ahol felavatják az M4-es autóút új, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között, jelentette be a miniszterelnök Faceboook-oldalán. Mint írta:a magyar emberek már 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától.

Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval. Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól

– értékelt Orbán, majd jelezte,hogy folytatják, mert