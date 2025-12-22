orbán viktordonbaszalföldm4-es autóút
Belföld

Orbán: A magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, mint a Donbaszban

Orbán Viktor
Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 22. 07:18
Orbán Viktor
Mohos Márton / 24.hu

Hétfő reggel Kendes határába utazik Orbán Viktor, ahol felavatják az M4-es autóút új, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között, jelentette be a miniszterelnök Faceboook-oldalán. Mint írta:a magyar emberek már 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától.

Kemény menet volt. Megküzdöttünk a pénzügyi és a migrációs válsággal, a Coviddal, és most megküzdünk a háborúval. Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól

– értékelt Orbán, majd jelezte,hogy folytatják, mert

 a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, egy négysávos út aszfaltjában, mint ripityára lőve a Donbaszban, vagy ukrán oligarchák aranyozott fürdőszobájában.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla nyerték a 2025-ös Csillag Születiket
Nicki Minaj: Mélységesen tisztelem, csodálom a sármos és elbűvölő Donald Trumpot
Horthy távozása óta pusztuló részek is megújulnak a Gödöllői Királyi Kastély nagy rekonstrukciójában
Eltűnt egy 30 éves nő Budapesten, a rendőrök a lakosság segítségét kérik a megtaláláshoz
Még a 14. havi nyugdíjjal is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik