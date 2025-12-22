vonatgázolásfüzesabony
Elgázolt egy embert a vonat Füzesabonynál

2025. 12. 22. 17:34
Gázolás miatt hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos utazásra kell számítani a Füzesabony-Eger vasútvonalon. Várhatóan hétfő késő estig szünetel a vonatforgalom Maklár és Füzesabony között – közölte a Mávinform.

A MÁV tájékoztatása szerint az Egerből a budapesti Keleti pályaudvarra 16:08-kor elindult Agria InterRégió vonat ütött el egy embert Füzesabonynál, a 3-as főút átjárójának közelében.

Füzesabony és Eger között az Agria InterRégió szerelvények és a személyvonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A baleset a közúti közlekedésében is fennakadást okoz, mert az érintett szerelvény elzárja a 3-as főút átjáróját.

A fennakadás végéig elfogadják a vasúti jegyeket a párhuzamos Volán-járatokon Füzesabony, Maklár és Eger között.

