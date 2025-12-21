Sulyok Tamás szerint nem foglalkozhat a gyermekvédelemmel

A 444 megpróbálta megszólaltatni Sulyok Tamást, amikor az államfő elment Óbudára, hogy a gyermekotthonként is funkcionáló Csalogány óvodában és iskolában ajándékokat adjon át. A Sándor-palota sajtóosztályának egyik munkatársa közölte azonban, hogy az esemény nem sajtónyilvános, írják meg kérdéseiket és „az elnök úr megválaszolja”. A portál a kérdéseket és válaszokat teljes terjedelemben közli. Néhány főbb gondolat Sulyok Tamástól.

Magyar Péterék gyermekvédelmi tüntetéséről.

A politikai véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezés jogának gyakorlása a működő demokrácia és a jogállam része, amíg alkotmányos kereteken belül történik.

A december 11-én kiadott Szőlő utcai javítóintézetről kiadott elnöki közlemény megerősítése a felelősség ügyében a 2021-es gyermekvédelmi jelentés tükrében. Az államfő szerint teljes a nemzeti egyetértés a gyermekek elleni bűncselekmények mélységes elítélésében, az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében, függetlenül attól, milyen oktatási, nevelési, gyermekvédelmi intézményben, javítóintézetben vagy más közösségben történik az elkövetés.

Ez értelemszerűen vonatkozik a széleskörű nyilvánosság számára most ismertté vált 2021. évi kutatási dokumentumban szereplő bűncselekményekre is.

Mivel Sulyok Tamás a kegyelmi botrány miatt lett köztársasági elnök, megkérdezték, feladatának érzi-e, hogy kiemelten foglalkozzon a gyermekvédelem ügyével.

A köztársasági elnök feladatát és jogállását az Alaptörvény pontosan meghatározza. Ez semmilyen szakpolitikai, hatósági, illetve igazságszolgáltatási hatáskör gyakorlásának lehetőségét nem biztosítja számára.

A 444 emlékeztet rá, hogy erkölcsi állásfoglalások, morális iránymutatások kiadása nem tiltott, azzal Sulyok Tamás több hivatali elődje élt is. Közben a Szőlő utcai ügy gyanúsítottjainak száma vasárnap kilencre nőtt. A javítóintézetbe annak idején a néhai Sólyom László is ellátogatott.