Szőlő utca: közleményt adott ki a Sándor-palota

Közleményt adott ki a Sándor-palota csütörtökön a Szőlő utcai javítóintézetben történtek miatt, miután az ügynek már hét terheltje van. Mint ismert, a korábbi igazgatót emberkereskedelemmel gyanúsítják, utódja pedig több alkalommal, különösen erőszakos módon bántalmazta a felügyelete alatt álló fiatalokat.

A közlemény szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök „nyomatékosítani kívánja azt a nyilvánvaló tényt, hogy eleve teljes a nemzeti egyetértés a gyermekekkel szembeni bűncselekmények mélységes elítélésében és az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében.”

Úgy folytatja: a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményeket, az azokat fenntartó és felügyelő szerveket, valamint az ott dolgozókat és döntéshozókat minden szinten szigorú szakmai és jogi felelősség terheli, „amelynek érvényesítésére a magyar jogrendben rendelkezésre állnak és rendeltetésszerűen működnek a megfelelő eszközök. Ezek alkalmazásával minden esetben az érintett szakpolitikai szervek és hatóságok feladata, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűncselekmények alapos kivizsgálása, kellő súlyú szankcionálása és – legfőképpen – hatékony megelőzése megtörténjen.”

Az államfő szerint ugyanakkor „mindenfajta hangulatkeltés, valamint a hatóságok és érintett szervek iránti indulatok szítása hátráltatja az igazság kiderítésének folyamatát, a gyermekek és fiatalok megóvása iránti valós elkötelezettség higgadt, felelős és következetes hozzáállást követel meg mindenkitől, különösen a közhatalmat gyakorlóktól és a közélet szereplőitől.”

A köztársasági elnök megszólalását az elmúlt napokban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sürgette.