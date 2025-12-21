Lázár János: A demokratikus intézményrendszer nem képes kiszolgálni a választói igényeket

Lentulai Krisztián beszélgetős műsorának vendége volt Lázár János építési és közlekedési miniszter, amelynek első részében a politikai kommunikáció változásáról volt szó. A politikus szerint az embereket már „nem érdekli a politikai korrekt fogalmazás, világos beszédet akarnak, mert úgy gondolják, ez fogja a problémáikat megoldani”, erős vezetőket akarnak.

Az egyszerű ember rövid, egyszerű válaszokat keres a nehéz kérdésekre a politikában, de abban óvatos lennék, hogy az egyszerű az primitív-e. Tudni kell a lényeget röviden megfogalmazni

– fejtette ki Lázár János, aki szerint a választók nagy része nem követi a politikát, benyomások, percepciók alapján döntenek. Közölte, Orbán Viktor abban kiemelkedő, hogy a nagy, összetett kérdéseket gyorsan megérti, és gyorsan, egyszerűen el tudja mondani a lényeget, „sikerének kulcsa ez a lefordítási képesség, amellyel például a bonyolult brüsszeli folyamatokat érthetően át tudja adni”.

Az építési miniszter a mostani feladatával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az következménye annak, „amilyen állapotban most a Fidesz van”. – Ha minden jól menne, és minden hibátlanul ment volna, akkor nem feltétlenül kellene azt csinálom, amit most, a Lázárinfókkal és a kormányzati munkámmal – mondta, hozzátéve, szerinte ez nem az önépítésről szól. Közölte azt is, hogy neki nem okoz problémát emberekkel beszélgetni, és „alulról kell megnyerni a választásokat”, azt a Magyarországot kell megcsinálni, amit az emeberek akarnak. – Én Orbán Viktornak dolgozom, azt csinálom, amit ő kér – nyilatkozta.

Kifejtette azt is, hogy

Magyarország régi politikai elitje nagyon nagy bajban van,

függetlenül attól, hogy melyik oldalon áll”. Lázár úgy vélte, hogy az új politikai térben nem lesz rájuk szükség.

– Új világ kezdődik, tabukérdések kerülnek elő a következő tíz évben,

a jelenlegi demokratikus intézményrendszer nem képes kiszolgálni a választói igényeket.

– fejtette ki. Szerinte Németország azért gyenge, mert bár a választók erős vezetőt szeretnének, de az intézményrendszer ezt nem teszi lehetővé. Ezzel szemben sikeres viszont Donald Trump, ő az az ember, akire kereslet van. Szerinte az intézményrendszer válságát jelzi, hogy Németországban hatmillió AfD szavazót ignorálnak, azt mondják rájuk, hogy hülyék, és hasonló a helyzet Franciaországban a Le Pen féle Nemzeti Tömörüléssel.

– Orbán Viktor szavai 30 éve el sem hangozhattak volna, de a Fidesz jelenlegi politikája egy következmény, arra válasz, hogy a választók erős vezetőt keresnek – mondta, elismerve, hogy ez a demokratikus intézményi kereteket feszíti.

Aki közelebb áll az emberekhez, aki idézőjelben populistább, az lesz sikeresebb

– mondta Lázár János, aki szerint világos mandátum és felhatalmazás kell a választóktól, hogy érvényesülhessen az akaratuk. Úgy vélte, az embereknek elegük van a vacakolásból, pöcsölésből, rendezett Európát, rendezett életet akarnak. Kifejtette, a fideszes elitcsere is erre vezethető vissza, aki érti a változó politikai és kommunikációs folyamatokat, az velük jön, aki nem, az nem.

A kérdésre, hogy Magyar Péternek mekkora hatása volt a változó politikára, Lázár azt felelte, hogy ő egy szörföző, egy hullámra szállt fel, de ezeket a változásokat a politikában nem ő hozta el. Arra a kérdésre, hogy ha Orbán nem, ő készen áll-e vitázni vele, azt mondta, hogy

készen állok vele vitázni, jól is esne.

Ugyanakkor beszélt arról is, hogy bár nincs erről letiltva, de a miniszterelnök álláspontja egyértelmű: nem Magyar Péterrel vitatkozunk, hanem azokkal, akiket ő képvisel, akik Brüsszelben vagy Ukrajnában ülnek.

Lázárt a fölösleges és ésszerűtlen pénzégetés irritálja,

ha egy magyar gazdag ember hajtót tart, vesz, vagy magánrepülőt tart, azt én a gazdagok között is a hülyébbek közé sorolom.

Ezt ő fölösleges rongyrázásnak, magamutogatásnak tartja.

A 2024-es, Varga Judit igazságügyi miniszter, illetve Novák Katalin köztársasági elnök lemondását követelő kegyelmi ügyről is beszélt Lázár:

Ha 2026-ban nem nyerünk, annak az egyik fő oka ez. Ez az ügy lett minden alfája és omegája.

Szerinte Varga Juditnak egyszemélyben megvolt a lehetősége arra, hogy megvédje a Fideszt, és ne írja alá a dokumentumot, vagy kikérje valaki véleményét. Mint mondta, a köztársasági elnök „lehetne egy bohém színész is”, az csinál mindenfélét, de az igazságügyi miniszter feladata, hogy ezt megnézze.