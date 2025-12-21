A Partizán interjút készített a fóti Károlyi István Gyermekközpont egy korábbi nevelőjével, aki akkor dolgozott az intézményben, amikorról előkerült egy videó, amin úgy látszik, hogy az egyik nevelő egy fogyatékossággal élő gyereket fojtogat a földön. Tavaly a gyermekotthon igazgatójával, Páger Pál Attilával szemben is felmerült a a gyermekbántalmazás gyanúja, ami miatt a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) felfüggesztette, majd visszahelyezte állásába.

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár a nyilvánosságra került videóról azt közölte, hogy a fóti speciális gyermekotthonban két fiatal összetűzése verekedésig fajult, az egyikük nem akart kibékülni, őrjöngött és öngyilkossággal fenyegetőzött, a nevelő ezért lefogta őt, hogy megvédje a többi fiatalt és a kollégait.

Oláh Zuzsanna Viktória a vasárnap megjelent interjúban azt mondta a videóban látott esetről, hogy szerinte a nevelő provokálta a gyereket, akivel úgy viselkedett, ahogy nem lehetne egy gyerekkel.

A volt nevelő a fóti gyermekotthon speciális részlegén dolgozott 2024 februárja és novembere között, és az intézményről azt mondta a Telex cikke szerint:

Az első egy hónapomban szinte mindennap ki kellett hívni a mentőt, mert valamelyik [gyerek] felvágta az ereit.

Hozzátette, hogy már az első napján látott tanárt érő fizikai erőszakot is.

Oláh a fóti gyermekotthon speciális részén pszichés betegségekkel, drogproblémákkal küzdő vagy szexuálisan bántalmazott gyerekekkel foglalkozott. A volt nevelő három intézményben dolgozott a gyermekvédelemben, elmondása szerint mindegyikben tapasztalt erőszakot, és mindháromból azért jött el, mert hiába jelentette ezeket, nem történt semmi. Mint mondta, azokat az eseteket is jelentették az SZGYF-nek, amikor a gyerekek önmagukban tettek kárt, de ezeknek sem volt következménye.

A volt nevelő beszámolója szerint a gyermekvédelmi intézményekben mindennapos, hogy a gyerekek verekednek, és esetenként a férfi dolgozók már meg sem próbálják szóban kezelni a helyzetet, fizikailag oldják meg azokat.

Nemrég a szóban forgó felvételen szereplő nevelő ügyvédje azt nyilatkozta az esetről, hogy a kiskorú a feljegyzés szerint öngyilkossági vagy önkárosító szándékkal egy zsinórt tekert a nyakára, rongált, és nekiugrott a társának, meg kellett nyugtatni. Hangsúlyozta, nem fojtogatás történt, szerinte a nevelő a fiatal vállát fogta le.