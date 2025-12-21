A rendőrök továbbra is keresik a 30 éves Jászai-Kocsis Vivien Beátát, aki a rendelkezésre álló információk szerint csütörtökön távozott ismeretlen helyre.

A police.hu szerint Jászai-Kocsis Vivien Beáta körülbelül 171-175 centiméter magas, barna haja és kék szeme van. Eltűnésekor szőrmés kapucnis, fekete, téli pufikabátot, fekete farmernadrágot és világos mustárszínű sportcipőt viselt. Kabátjának kapucniján a szőrme egy része le volt szakadva. A nő homlokán Y alakú heg látható.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága azt kéri, hogy aki információval rendelkezik Jászai-Kocsis Vivien Beáta tartózkodási helyéről, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető Telefontanú , 06-80-555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.