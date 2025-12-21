- Lázár: A demokratikus intézményrendszer nem képes kiszolgálni a választói igényeket
- Nyilatkozott a férfi, aki felkérdezte Orbánt arról, miért lopták el a gyerekek jövőjét
- A fóti gyermekotthon volt nevelője: volt, amikor szinte mindennap felvágta az ereit egy gondozott
- Magyar Péter: Lázár szlovákozása után Orbán román városnak nevezte Temesvárt
- Totális káoszra számít Budapesten a fuvarozók tüntetésének szervezője
- Magyarországra látogatott Orbán Ráhel
- „Ez az ügy nem Bill Clintonról szól” – szóvivőjén keresztül reagált a volt elnök az Epstein-aktákban felbukkanó fotóira
- Meghalt Csudai Sándor fotóriporter
- Meghalt Kemenes Fanni, az Egri csillagok jelmeztervezője
- Szalai Ádám: Szeretnénk magyar és fiatal játékperceket látni a pályán, évek voltak rá
A nap legfontosabb hírei – 2025. 12. 21.
Orbán Viktor / Youtube
Zsolt a DPK szegedi gyűlésén.
