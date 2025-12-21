kemenes fannijelmeztervezőhalálhír
Meghalt Kemenes Fanni, az Egri csillagok jelmeztervezője

2025. 12. 21. 15:40
Csóti Rebeka / 24.hu

Vasárnap kilencvennégy évesen meghalt Kemenes Fanni, Jászai Mari-díjas, kétszeres Erzsébet-díjas, érdemes művész jelmeztervező – adta hírül a művész családjának közleménye alapján az MTI.

Kemenes közel száz film, tévéfilm, valamint több száz színházi előadás jelmezének megalkotója. Munkáit láthattuk többek közt Várkonyi Zoltán Egri csillagok című mozifilmjében, a Régi idők focijában – utóbbiban a művész személyes kedvence Minarik Ede emblematikus kabátja volt. Jelmezeit láthatta még a közönség a Csárdáskirálynő számos színpadi és mozgóképes feldolgozásában is.

A jelmeztervező meghatározó tagja volt a korabeli Irodalmi Színpad, majd a Vígszínház, a Szegedi Nemzeti Színház, a József Attila Színház és a Budapesti Operettszínház társulatának, valamint a Magyar Televízió alkotóműhelyének is.

