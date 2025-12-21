„Külhoni magyar honfitársaink, ébresztő!” – írja Magyar Péter vasárnapi Facebook-bejegyzésében, amiben azzal támadja Orbán Viktort, hogy a Digitális Polgári Körök szegedi „háborúellenes gyűlésén” román városnak nevezete Temesvárt.

Orbán Lázár János közlekedési miniszter mellett a szegedi Pick Arénában tartott rendhagyó Lázárinfón kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy Szegeddel együtt van néhány olyan, a határhoz közel fekvő nagyváros, amelyeknek nemzeti nézőpontból szemlélve küldetése van annak biztosításán kívül, hogy az ott élők jól érezzék magukat. A miniszterelnök szerint ezek közül a városok közül Debrecen ás Győr mára erőközpont lett, Pécs és Szeged esetében még várat magára, hogy teljesítsék ezt a történelmi küldetést. Orbán ezután – a felvételen 2 óra 28 perc után – hozta fel Temesvár példáját, mint „a legközelebb eső román nagyvárost”, ami szerinte lehet, hogy kevésbé kényelmes életet nyújt, mint Szeged, de nagy „életerő” jellemzi.

„Orbán Viktor a magyargyűlölő román elnökjelöltet [Geroge Simiont] támogatta és hallgat, amikor a szlovák haverja [Robert Fico] börtönnel fenyegeti a felvidéki magyarokat és magára hagyja a kárpátaljai és a délvidéki honfitársainkat is, ha politikai érdeke úgy kívánja. Véletlen lenne? Aligha

– írja a Tisza Párt elnöke – egyebek mellett arra is utalva, hogy a szlovák parlament büntethetővé tette a magyarokat is diszkrimináló Benes-dekrétumok bírálatát az országban –, miután Orbán szemére veti, hogy román városnak nevezte Temesvárt.

Magyar felhozza azt is, hogy Lázár János egy Vas megyei, buszon tartott fórumán leszlovákozta Strompová Viktóriát, a Tisza Párt Felvidéken született egyéni parlamenti képviselőjelöltjét. Az építési miniszter sajátos módon ugyan, de bocsánatot kért Strompovától, mondván „sajnálja a rossz fogalmazást”.