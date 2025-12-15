A Társaság a Szabadságjogokért győztes pere alapján a Fővárosi Törvényszék kötelezte a Belügyminisztériumot, a Kulturális és Innovációs Minisztériumot és a Országos Kórházi Főigazgatóságot a kórházban maradt babákra vonatkozó adatok kiadására, az állami hatóságok azonban megtámadták az ítéletet – írja a TASZ.

Novemberben a kórházfenntartó állami szerv azt állította a Telex cikke szerint, hogy 353 olyan gyermek van kórházi ellátásban, akikről a szüleik lemondtak, vagy nem vihették őket haza magukkal. A TASZ szerint a számok nem stimmelnek: legutóbb a területért felelős miniszterelnöki biztos, Kardosné Gyurkó Katalin arról beszélt egy interjúban, hogy november végén 344 baba volt még a kórházakban, miközben a hónap folyamán 136 gyermeket sikerült máshol elhelyezni.

Vagyis valójában akár 480 baba is lehetett november elején a kórházakban

– összegeznek a jogvédők.

A miniszterelnöki biztos a sajtóval azt közölte a minap, hogy csak decemberben 150 újonnan bekerülő babára számít.

„A kormány legújabb magyarázata szerint az áll a kórházban hagyott babák tragédiája mögött, hogy mostanában rengeteg szülő hagyja el a gyermekét. (…) Sokkal hihetőbb azonban, hogy olyan szülőkről van szó, akiktől – az egyre növekvő társadalmi leszakadás következtében – szegénységük miatt szakítják el a gyermekeiket” – írja a TASZ.

A jogvédő szervezet azt írja, hogy sorra érkeznek hozzájuk olyan jogsegélyes megkeresések, mint azé az egyik tőlük segítséget kérő édesanyáé, akivel közölték, hogy nem viheti haza a gyermekét a rossz lakhatási körülményei miatt, majd két nap múlva olyan határozatot kapott a gyámhivataltól, mely szerint bent hagyta a kisbabáját a kórházban, így örökbefogadhatóvá nyilvánítják. „Itt is kiderült, hogy az anyának eszébe sem jutott elhagyni a gyermekét: amint elküldték a kórházból a kisbabája nélkül, kétségbeesve keresett meg minket, hogy segítsünk őt visszakapni” – fogalmaznak.

A hamis és félrevezető narratíva, amely szerint a kórházi babák szörnyű sorsa mögött elhanyagoló, szívtelen szülők állnak, csak arra szolgál, hogy a társadalom ne a gyermekvédelmi rendszert fenntartó szerveket tartsa bűnösnek. Családok százai szeretnének jobb körülményeket biztosítani a gyerekeiknek, de nincs rá lehetőségük, mert nem kapnak semmilyen támogatást – márpedig a gyermekjóléti alapellátás is állami feladat. A kormányzati propaganda a saját narratívájának alátámasztására részinformációkat oszt meg, történeteket mutat be drogos és elhanyagoló anyákról, de valódi adatokat továbbra sem ad ki

– írják a jogvédők.

A TASZ a bejegyzése szerint ha kell újabb és újabb pereket indít, hogy kiderüljön, hány baba milyen státuszban van kórházban. Emellett arra kérik az állampolgárokat, hogy írjanak levelet a felelős szerveknek, hogy teljesítsék a Fővárosi Törvényszék ítéletét, és adjanak ki valódi adatokat a kórházakban élő gyerekekről.