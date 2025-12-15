Csak decemberben további 150 kórházban hagyott csecsemőre számít a kormány

Egyre több újszülött csecsemőt hagynak a hazai kórházakban, a tendencia nyilvánvaló: a kórházban hagyott gyermekek száma 2024 elején még 50–100 volt, 2024 őszén már 280 és 300 között alakult, idén pedig több esetben is meghaladta a 350 főt – írja a hvg.hu.

A cikk szerint a helyzet azóta is romlik, hiszen minden hazaadott csecsemőre újabbak jutnak, van olyan kelet-magyarországi kórház, ahol csak idén novemberben tíz baba maradt ott. A lap kérdéseire Kardosné Gyurkó Katalin, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos azt írta a jelenség 1-2 éve tart, de idén óriási hullám jött.

Csak decemberben 150 újabb babára számíthatunk, és ez a szám a következő hónapokban is hasonló lehet

– írta.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ennyivel több csecsemő is marad majd a kórházakban, mert a picik folyamatosan kerülnek örökbefogadó és nevelőszülőkhöz, vagy akár a nemrég nyílt csecsemőotthonokba. A számok azonban így is jól mutatják, mekkora is a probléma jelenleg Magyarországon. Hogy mi az oka a hirtelen növekedésnek, azt egyelőre a szakemberek is csak találgatják. Abban azonban a legtöbben egyetértenek, hogy ehhez a szexuális edukáció hiánya és a mélyszegénység is hozzájárul.

Bár a fentiekkel az állam is tisztában van, az elmúlt években nehezen tudott megbirkózni a jelenséggel. Az egyetlen kivétel az örökbefogadás meggyorsítása volt, ez viszont, mint korábban írtuk, éppen azzal a következménnyel járt, hogy még nehezebb örökbefogadó szülőket találni.

Az elmúlt hetekben azonban – nem kizárt, hogy az egyre nagyobb médiafigyelem miatt –, kifejezetten felgyorsult az állami gépezet: előbb a nevelőszülők juttatását emelték a duplájára, majd Kardosné Gyurkó Katalin személyében miniszterelnöki biztost is kapott a terület.

Ő szinte azonnal egyeztetést kezdeményezett azokkal a civilekkel, akik hosszú évek óta, állami támogatás nélkül próbálnak úrrá lenni a helyzeten.