Metál Zoltán: Számos olyan taxis jelent meg a piacon, akiknek nemhogy jogosítványa, általános iskolai végzettsége sincs

Dermesztő képet festett a taxis piac jelenlegi helyzetéről Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke az InfoRádióban. Metál szerint a felhígulás több mindennek is köszönhető, de ők az utóbbi időben mindenféle módon próbálják azt kommunikálni, hogy ha van akarat, akkor lehetne ezen változtatni.

Metál több hatósági ellenőrzést szeretne, mert számos olyan gépkocsivezető jelent meg a piacon az elmúlt években, akikről a vizsgálatok után kiderült,

nemhogy jogosítványa, de még általános iskolai végzettsége sincs.

Hamis papírok kerültek elő, sőt, sokszor semmilyen igazolvány nem volt náluk – szögezte le. Metál hozzáteszi: másfél évvel ezelőtt jelezte a szervezet a vizsgaközpontok vezetőinek, hogy „érezhető és látható, hogy egyesek okoseszközök segítségével, csalással mennek át a vizsgán”.

Metál szigorítást is kért: például hogy harmadik országból érkező gépkocsivezető még tolmáccsal se vehessen részt a vizsgákon, hiszen a magyar vállalkozások és munkavállalók védelme kiemelt és fontos feladat. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is hasonlóképpen jelezte ennek szükségességét.