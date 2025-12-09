juhász péterkovács-buna károlypszichológusszőlő utcai botrány
Pszichológusként dolgozott a rendszerben Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai gyerekverő

Szajki Bálint / 24.hu
Az EMMI Budapesti Javítóintézete a Szőlő u. 60. címen 2025. június 25-én.
admin Balavány György
2025. 12. 09. 17:11
Gyermekvédelmi dolgozókkal beszéltünk, akik szerint az elkövető máig állásban lehet egy fővárosi gyermekotthonban. Elértük Juhász Pétert is, aki úgy véli: nem zárható ki, hogy újabb komoly bizonyítékokkal áll majd elő a Szőlő utca ügyében.

Juhász Péter kedden tette közzé azt a felvételt, amelyen a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly az intézet egyik növendékének a padba veri a fejét, majd átrángatja azon, rátapos a földön fekvő gyerekre és belerúg. Egy másik videón Kovács-Buna a földre visz, majd leszorít és megver egy gondozottat. Ezt többen közelről nézik, köztük felnőttek is, akik nem akadályozzák meg az erőszakot, sőt a videó egy pontján részt vesznek az atrocitásban.

Megkerestünk egy volt és egy jelenlegi gyermekvédelmi dolgozót, akik nem akartak a nevüket vállalva nyilatkozni, ám mindketten ismerik az elkövetőt. Mint mondták: bár felkavarónak tartják a képsorokat, nem lepték meg őket a Juhász által bemutatott felvételek. Egyikük úgy emlékszik, hogy Kovács-Buna gyakran járt katonai ruhában (egy korábbi cikk szerint kiképzőként is dolgozott), és volt a viselkedésében valami riasztó.

Mint mindketten elmondták, hogy a férfi

