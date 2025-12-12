balesetm0m3
Az M3-ason és az M0-son is baleset nehezíti a közlekedést

2025. 12. 12. 07:33

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az M0-s autóút 8-as kilométerszelvényénél, Törökbálint térségében, az M1-es autópálya felé vezető irányban péntek kora reggel. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, megszüntetik a középső sávban kialakult forgalmi akadályt.

Az M3-as autópálya 12-es kilométerszelvényénél három gépkocsi szenvedett utoléréses balesetet Budapest XV. kerületének térségében, a főváros felé vezető irányban. A helyszínre elsőként kiérkezett fővárosi hivatásos tűzoltók a társhatóságokat is a balesethez kérték. Az érintett pályaszakaszon két sávon forgalmi akadály alakult ki a karambol miatt – írja a katasztrófavédelem.

