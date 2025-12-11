Hat napja keresnek egy osztrák sofőrt, aki eltűnt a kutyájával együtt

Eltűnt egy 66 éves osztrák férfi. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint Lehner Stefan december ötödikén este tizenegy órakor egy barna színű Citroen Picasso típusú személygépkocsival távozott a Mosonmagyaróváron, a Cseresznyés utcában lévő tartózkodási helyéről.

Azóta nem tért vissza, és életjelet sem ad magáról. Vélhetően vele van a képen látható, Szindi névre hallgató kutyája is. Lehner Stefan 176-180 cm magas, közepes testalkatú, rövidre vágott hajú férfi. Az eltűnésekor kék farmert, szürke pulóvert és vélhetően khaki színű sportcipőt viselt.

A mosonmagyaróvári rendőrök azt kérik, hogy aki a képen látható férfi tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményéről információval rendelkezik, hívja a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-96/417-329-es hívószámon.

Névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető továbbá az ingyenesen hívható 06-80-555-111 telefontanú, illetve a 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.