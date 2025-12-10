Nyomoz a rendőrség a XIII. kerületi tömeges ételmérgezés miatt

Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanújával indított nyomozást a rendőrség abban a tömeges ételmérgezési ügyben, amelynek során több száz óvodás betegedett meg november elején a budapesti XIII. kerületben – értesült a Magyar Nemzet.

November 7-én a 24.hu több olvasója is jelezte, hogy hogy folyamatosan szállítják be a gyerekeket a Heim Pál kórházba, miután rosszul lettek a XIII. kerületi oktatási intézményükben elfogyasztott ebédjük után. A kórházba vitt gyerekek többsége hányásra és hasmenésre panaszkodott.

Egy főzőkonyha tevékenységét felfüggesztették

Amint arról beszámoltunk, a hatósági vizsgálat során kiderült, hogy a megbetegedéseket Norovírus okozta, amely feltételezhetően nyers élelmiszerrel került a közétkeztetésbe. A járvány során 19 tálalókonyha volt érintett, és összesen 594 fő betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó. Minden beteg rövid időn belül teljesen felépült.

A feltárt konyhai és személyi higiéniai hiányosságok, a főzőkonyha laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt szennyezettsége hozzájárulhattak a vírus terjedéséhez. A hatóságok azonnal intézkedtek; egy főzőkonyha tevékenységét felfüggesztették, nagytakarítást és teljes körű fertőtlenítést, a dolgozók soron kívüli higiéniai oktatását, valamint az óvodákban folyamatos fertőtlenítést rendeltek el, és minden étkeztetési folyamatot ellenőriztek.

A hatóságok a konyhák üzemeltetőjével szemben eljárást indítottak.