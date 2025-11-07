Tömeges ételmérgezés több budapesti óvodában és iskolában, rengeteg gyerek került kórházba

Több olvasónk is jelezte, hogy folyamatosan szállítják be az óvodás és iskolás gyermekeket a Heim Pál kórházba, miután rosszul lettek a XIII. kerületi oktatási intézményükben elfogyasztott ebédjük után. A kórházba vitt gyerekek többsége hányásra és hasmenésre panaszkodott. Az egyik angyalföldi iskolában van olyan osztály, ahol jelezték a szülőknek, hogy a sok megbetegedés miatt hazaengedik a gyerekeket ebéd után. Úgy tudjuk, hogy pedagógus is van a megbetegedettek között.

A Közép-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott XIII. Kerületi Eötvös József Általános Iskolából, a Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolából és az Ady Endre Gimnáziumból jeleztek több megbetegedést. A tanulók étkeztetésében a tankerületi központ nem illetékes, de ettől függetlenül folyamatosan egyeztetünk a helyi önkormányzattal, akik megkezdték az ügy kivizsgálását

– közölte lapunkkal Házlinger György, a Közép-Pesti Tankerületi Központ igazgatója.

Győrfi Pál, a mentők kommunikációs vezetője elmondta, hogy csütörtök délután óta több mint húsz esetben fordultak hozzájuk gyermekek gyomor-bélrendszeri tünetei miatt.

A betegeket ellátás után rendszerint a Heim Pál kórházba irányítottuk, ahol a tünetek oka és az esetek közötti esetleges összefüggések tisztázhatók.

A Heim Pál kórház a Blikk megkeresésére válaszul közölte, hogy már 47 gyerek szorult a kórház ellátására

hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint dehidratációs (kiszáradásos) tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében.

Az 1 és 14 év közötti életkorú gyerekek infúziót igényeltek, állapotuk jelenleg stabil.

A XIII. kerületi önkormányzat a lapunknak küldött közleményében azt írta, hogy péntek reggel több óvodába járó gyermek szülőjétől érkezett jelzés feléjük hányással és hasmenéssel járó megbetegedéssel kapcsolatban. Ezért az ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően az intézményvezető haladéktalanul értesítette a kormányhivatal népegészségügyi osztályát, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (Nébih), valamint az érintett főzőkonyhát. A csütörtöki étkezés ételmintáit átadták kivizsgálásra.

Az önkormányzat pénteken saját beszerzésből biztosítja a gyermekek étkezését, és gondoskodik a jövő heti étkezés más forrásból való biztosításáról. Az óvodai vezetők folyamatosan kapcsolatban állnak az illetékes kormányhivatal és a Nébih munkatársaival.

Kerestük a Nébihet is, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.