Kiderült, mi okozta a tömeges ételmérgezést a XIII. kerületben

Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal azonnal, összehangoltan lépett fel. A vizsgálat során az alapanyagoktól a technológiai folyamatokon át a konyhai környezetig és a személyi higiénés feltételekig mindent átfogóan ellenőriztek. A hatóságok valamennyi vizsgálati eredményt egymással is összevetették, hogy feltárják az esetleges halmozódó összefüggéseket, és a lehető legpontosabb képet kapják a megbetegedések lehetséges ok-okozati hátteréről.

A laboratóriumi vizsgálatok feltárták, hogy a konyhai dolgozók és a betegek mintáiban azonos Norovírus-törzs (GII.4 Sydney variáns) volt jelen.

Hányan betegedtek meg?

Ez alátámasztja az ellátási láncban élelmiszer közvetítésével történő terjedést. A járvány során 19 tálalókonyha volt érintett, és összesen 594 fő betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó. A leggyakoribb tünetek a hasmenés, hányás, hasi görcs, láz, fejfájás és levertség voltak. Minden beteg rövid időn belül teljesen felépült. A nyers alapanyag és a főtt étel minták eredményei mutattak a mikrobiológiai vizsgálatok során kisebb eltéréseket (staphylococcus és Bacillus cereus baktériumok jelenlétét), a betegek vizsgálati eredményeivel összevetve ez nem indokolta a tömeges megbetegedést.

Mi okozta a vírus terjedését?

A feltárt konyhai és személyi higiéniai hiányosságok, a főzőkonyha laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt szennyezettsége hozzájárulhattak a vírus terjedéséhez.

A hatóságok azonnal intézkedtek; egy főzőkonyha tevékenységét felfüggesztették, nagytakarítást és teljes körű fertőtlenítést, a dolgozók soron kívüli higiéniai oktatását, valamint az óvodákban folyamatos fertőtlenítést rendeltek el, és minden étkeztetési folyamatot ellenőriztek. Az érintett konyha csak a takarítás, fertőtlenítés hatékonyságát igazoló laboratóriumi vizsgálati eredménnyel és a dolgozók negatív mintái után nyithat újra.

A Hatóságok a konyhák üzemeltetőjével szemben eljárást indítottak – derül ki az NNGYK, a Nébih, a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közös közleményéből.