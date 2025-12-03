tömeges megbetegedésxiii. kerületvizsgálat
Belföld

Kiderült, mi okozta a tömeges ételmérgezést a XIII. kerületben

24.hu
2025. 12. 03. 18:22
Lezárult a november 6-án a budapesti XIII. kerületben kialakult, közel 594 embert érintő enterális megbetegedéssorozat hatósági vizsgálata. A hatósági, laboratóriumi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatok kimutatták, hogy a járványt Norovírus, a calicivírusok családjába tartozó kórokozó okozta. A vírus feltételezhetően nyers élelmiszer útján került a közétkeztetésbe, a fertőzés terjedése tipikus közösségi mintázatot mutatott.

Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal azonnal, összehangoltan lépett fel. A vizsgálat során az alapanyagoktól a technológiai folyamatokon át a konyhai környezetig és a személyi higiénés feltételekig mindent átfogóan ellenőriztek. A hatóságok valamennyi vizsgálati eredményt egymással is összevetették, hogy feltárják az esetleges halmozódó összefüggéseket, és a lehető legpontosabb képet kapják a megbetegedések lehetséges ok-okozati hátteréről.

A laboratóriumi vizsgálatok feltárták, hogy a konyhai dolgozók és a betegek mintáiban azonos Norovírus-törzs (GII.4 Sydney variáns) volt jelen.

Hányan betegedtek meg?

Ez alátámasztja az ellátási láncban élelmiszer közvetítésével történő terjedést. A járvány során 19 tálalókonyha volt érintett, és összesen 594 fő betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó. A leggyakoribb tünetek a hasmenés, hányás, hasi görcs, láz, fejfájás és levertség voltak. Minden beteg rövid időn belül teljesen felépült. A nyers alapanyag és a főtt étel minták eredményei mutattak a mikrobiológiai vizsgálatok során kisebb eltéréseket (staphylococcus és Bacillus cereus baktériumok jelenlétét), a betegek vizsgálati eredményeivel összevetve ez nem indokolta a tömeges megbetegedést.

Mi okozta a vírus terjedését?

A feltárt konyhai és személyi higiéniai hiányosságok, a főzőkonyha laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt szennyezettsége hozzájárulhattak a vírus terjedéséhez.

A hatóságok azonnal intézkedtek; egy főzőkonyha tevékenységét felfüggesztették, nagytakarítást és teljes körű fertőtlenítést, a dolgozók soron kívüli higiéniai oktatását, valamint az óvodákban folyamatos fertőtlenítést rendeltek el, és minden étkeztetési folyamatot ellenőriztek. Az érintett konyha csak a takarítás, fertőtlenítés hatékonyságát igazoló laboratóriumi vizsgálati eredménnyel és a dolgozók negatív mintái után nyithat újra.

A Hatóságok a konyhák üzemeltetőjével szemben eljárást indítottak – derül ki az NNGYK, a Nébih, a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal közös közleményéből.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Ekkor utalják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi első összegét 2026-ban
Valaki egy otthon startos lakás árát tette fel Magyar Péter győzelmére, masszívan vezet a Tisza a Polymarketen
Molnár Áron: Tisztelt Kapu Tibor, maradjon független a pártpolitikától, és ne tolja a Fidesz szekerét
Szőlő utcai javítóintézet: újabb tanúk vallottak arról, hogy orális szexre kényszerítette őket az igazgató, aki egyiküknek a nemi szervét már bekerülésekor meg akarta vizsgálni
Török Gábor: Nem vagyok biztos abban, hogy a Fidesz jelenlegi helyzetében ez a legjobb stratégia
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik