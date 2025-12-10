európai unióhadházy ákostámogatásvendégház
Belföld

Hadházy talált még egy fideszes polgármestert, akinek EU-s pénzből épült „vendégháza”

24.hu
2025. 12. 10. 09:51

Újabb EU-s pénzből épült „vendégházról” osztott meg történetet Hadházy Ákos Facebook-oldalán. A képviselő posztja szerint Kosztya Zoltán, Zajta fideszes polgármestere a szomszédos településen, Rozsályon építette a házát 20 millió forint EU-s támogatással, vendégházként.

A helyiek szerint benne lakik, így lehet, mert a szállásfoglaló oldalakon nem találtam a nyomát a róla elnevezett »vendégháznak«

– írta Hadházy, majd jelezte, hogy Kosztya Zoltán saját maga döntött erről a támogatásról, hiszen polgármesterként tagja kell, hogy legyen a helyi „Leader” pénzek elosztását véleményező „akciócsoportnak” is.

A független képviselő legutóbb hétfőn számolt be arról, hogy egy újabb fideszes képviselőt talált, akinek leesett 100 millió forint EU-s támogatás egy „vendégházra”.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Szőlő utca: Puzsér Róbert tüntetést szervez
Szent-Iványi István szerint botrány a védőpajzs cáfolata
Zelenszkij: Három hónapon belül választást tartunk Ukrajnában
Rémálom a kézivébén: a lehető legsúlyosabb sérülést szenvedte el az Esbjerg sztárja
Gyanúsítottként hallgatták ki Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját és az egyik volt rendészeti vezetőt
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik