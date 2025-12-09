Iskolai mobilozás: a diákok majd fele úgy véli, javult a közösségi élet a tiltás hatására

A diákok több mint 47 százaléka többet beszélgetett a szünetekben a 2024 szeptemberében bevezetett iskolai mobiltiltás következményeként – írja lapunknak eljuttatott közleményében a Jójegy magyar oktatási startup, amely 4890 diák és 188 pedagógus részvételével készített kutatást a témában.

A mobiltilalomhoz kapcsolódó rendeletre a diákok többsége semlegesen reagált, míg 32 százalékuk negatív reakciókról – csalódottságról, dühről és szorongásról – számolt be. Közülük a legtöbben a Krétában elérhető órarend és a szülői kapcsolattartás miatt aggódtak. A diákok mindössze 6 százaléka örült a változásnak. A diákok véleménye azóta sokat változott: majd 50 százalékuk a dühös elutasítás és szomorúság helyett beletörődött a helyzetbe vagy kifejezetten a pozitív felismerésekkel is gazdagodott. Több mint 47 százalékuk véli úgy, hogy az elmúlt tanév során a tiltás hatására többet beszélgetett a szünetekben.

A megszerzett jegyeket vizsgálva kiderült: a diákok közel negyede érezte, hogy a mobiltiltás pozitív irányba mozdította a tanulmányi eredményeit. A gimnáziumban tanulóknál ez a szám 15–18 százalék, míg a technikumi és szakképző iskolákban tanulóknál nagyjából ennek a duplája volt. Ezzel szemben mindössze 6 százalékuk tapasztalt romlást. A megkérdezett diákok több mint fele visszaengedné a mobiltelefont az iskolákba: szülői kapcsolattartás, praktikus dolgok – mint például a buszmenetrend és az órarend – valamint a szünetekben zenehallgatás céljából.

A tanárok közel 80 százaléka tartotta jogosnak a korlátozást, ám egy érdekes törésvonal is megfigyelhető közöttük: a több mint 10 éve tanítók a szigorúbb, telefonleadós módszert támogatják, szemben a 2–5 éve tanító kollégáikkal, akik nyitottak lennének a rugalmasabb megoldásokra. Abban azonban háromnegyedük egyetértett, hogy előnyösebb lenne a diákok bevonása a szabályok kialakításába.

A pedagógusok szerint a tiltás számtalan pozitív hatással bír:

48 százalékuk erősebb órai figyelmet vett észre a diákok részéről,

34 százalékuk szerint a diákok aktívabbak lettek az órákon,

47 százalékuk szerint pedig kevesebbet kell fegyelmezni is,

valamint 82 százalékuk számolt be arról, hogy a folyosók visszakapták a régi látképüket: a telefont nyomkodó diákok képét felváltotta az egymással beszélgető fiatalok látványa.

A vizsgálat összefoglalója szerint a felmérést úgy állították össze, hogy az tükrözze a hazai intézménytípusok sokszínűségét.