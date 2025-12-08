hun-ren kutatóközpontfizetésjegybankelnökköztársasági elnök
A köztársasági elnöknél és a jegybankelnöknél is többet keresnek havonta a HUN-REN felső vezetői

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter (b2), Gulyás Balázs, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat elnöke (b3), Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelõs helyettes államtitkára (j) és Jakab Roland, a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat vezérigazgatója (b) a HUN-REN kutatóinak bérének emelésérõl tart sajtótájékoztatón Budapesten, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontban 2025. szeptember 2-án.
2025. 12. 08. 07:16
Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató – aki Orbán Viktor Digitális Polgári Körének is tagja – fizetése másfél év alatt több mint duplájára nőtt, a hvg.hu számítása szerint bruttó 9,4 millió forintra.

A kormány hatalmas eredményként adta el, hogy 30 százalékkal, átlagosan bruttó 800 ezer forintra emelte a kutatói béreket a HUN-REN kutatói hálózatban. Az ezt fedező 18 milliárd forintos plusz forrásnak egyebek mellett az volt az ára, hogy az egykori akadémiai intézeteket tömörítő HUN-REN a bölcsészeti, társadalomtudományi és gazdasági kutatóközpontjait átadja az ELTE-nek, ezzel csökkentve a dolgozói létszámot. Hiába ellenezte az érintett kutatók 90 százaléka a szétválást, hiába demonstráltak, és mondott le az Irányító Testület három tagja, Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke meglepően készségesen vezényelte le a folyamatot.

Mint a hvg.hu írja, a hála nem is maradt el, derül ki a honlapjukon a közérdekű adatok között közzétett fizetési listából: Gulyás, valamint Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója a köztársasági elnöknél és a jegybankelnöknél is magasabb fizetést visznek haza, miközben a kutatói bérek igencsak haloványak.

2024 elején a két felső vezető, Gulyás Balázs elnök és Jakab Roland vezérigazgató – aki Orbán Viktor Digitális Polgári Körének is tagja – átlagosan csupán havi bruttó 4,5 millió forintot kapott.

Aztán másfél év alatt több mint duplájára, bruttó 9,4 millió forintra nőtt a fizetésük.

Az összesítés a két felső vezető negyedéves bérére fordított összeget közli – tehát nem tudni, melyikük mennyit keres, ezért a hvg.hu átlagot számolt.

Az adatsorból kiderül, hogy a HUN-REN további vezetői havi 2,8, míg a munkatársak havi 1,3 millió forintos fizetést kapnak. Az intézményben közben tovább folyik a központosítás, jelenleg a kutatóknak sem szabad nyilatkozniuk, csak a HUN-REN engedélyével, de a lap forrásai szerint a fizetésemeléssel egyáltalán nem sikerült megoldani a belső problémákat.

