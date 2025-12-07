Magyar Péter adóügyi előadást tartott az M1 riporterének, de a köztévé nem adta le

Tegnap habos almással kínáltam Orbán Viktor leghűségesebb propagandistáját, Császár Attilát Kecskeméten. A sütit nem fogadta el, viszont szokás szerint már a kérdéseiben is hazudott. A lehetőségekhez mérten igyekeztem szembesíteni az igazsággal

– írta vasárnapi Facebook posztjában Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke szerint a beszélgetést nem adták le a köztévében.

Jelenleg ugye 15 százalék az szja, gondolom ön is tudja?, kérdezte Magyar a tévériportert, aki közölte, hogy természetesen tudja.

Akkor azt is tudja, hogy 2010-ben, amikor átvették a kormányzást, akkor mennyi volt a minimálbér adója? Nulla százalék. Orbán Viktor bevezette először a 16 százalékos adót, egymillió honfitársunk … minimálbért keres, ők nem adóztak. Orbán Viktor nem kérdezte meg őket, hogy megemelheti-e az adójukat. Jelenleg 15 százalék az adó, nálunk 9 százalék lesz

– magyarázta Magyar. Majd azt is kérdezte a riportertől, hogy tud-e magasabb forgalmi adót Európában, mint a Fidesz által bevehetett 27 százalék. A köztévés riporter azt mondta, hogy a Tisza kiszivárgott adóterveiben magasabb adók szerepelnek. Majd amikor Magyar visszakérdezett hogy egyetértenek-e abban, hogy Európa legmagasabb áfáját Orbán vezette be, Császár nem reagált, hanem a politikus beszédével párhuzamosan újabb kérdést tette fel.

Az M1 munkatársa azt is megkérdezte, hogy valós-e a Tisza gazdasági terveinek beállított, az kormányközeli Indexen megjelent 600 oldalas dokumentum, amiről megjelenése óta azt kommunikálja a Tisza, hogy nincs közük hozzá, ráadásul több elemzés bemutatta, hogy nem létező szakirodalomra hivatkozik, és minden bizonnyal mesterséges intelligenciával készítették.

Császár Attila, az állami M1 munkatársa korábban a Hír Tv 2006-os tévéostromról szóló elfogult tudósításával vált ismertté, később az Emberi Erőforrások Minisztériumának szóvivője is volt. 2020-ban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tüntette ki.

Tisza gyűlést szombaton Kecskeméten tartott kampányrendezvényt röviddel azután, hogy a Fidesz DPK-s roadsohowja befejeződött a város sportcsarnokában.