Csütörtökön autóval elment bevásárolni, azóta nem adott életjelet a 47 éves fővárosi férfi

Felhívással fordult a nyilvánossághoz egy budapesti család: eltűnt a 47 éves Rozgonyi András, aki december 4-én távozott otthonából, és azóta sem adott életjelet magáról – írta a Blikk.

A férfi csütörtökön indult útnak ezüstszínű Peugeot 206 típusú autójával, hogy előbb bevásároljon, majd egy budai fitneszterembe menjen edzeni. A fitneszterembe már feltehetően nem érkezett meg.

A hozzátartozók szerint a férfi azóta telefonon sem elérhető, és az elmúlt napokban semmilyen módon nem sikerült kapcsolatba lépni vele.

A Budapesti XII. kerületi Rendőrkapitányság hivatalosan is körözést adott ki Rozgonyi András eltűnése miatt.

A rendőrség kéri, hogy aki az eltűnt személy jelenlegi tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről bármilyen információval rendelkezik, haladéktalanul jelezze.