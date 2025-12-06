Átadták a tíz kategóriában meghirdetett Prima és Prima Primissima Díjakat péntek este a Müpában.

A szokásnak megfelelően idén is minden kategóriában hárman kaptak Prima-díjat, és közülük került ki az egy-egy győztes, akit Prima Primissima Díjjal jutalmaztak.

Az idei elsők:

Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó

olimpiai bajnok vízilabdázó Kertész András Tibor építészmérnök, egyetemi tanár

építészmérnök, egyetemi tanár Pataki Klára gyógypedagógus

gyógypedagógus Gósy Mária nyelvész, fonetikus

nyelvész, fonetikus Fábián Éva népiének-tanár, énekes, mesemondó előadóművész

népiének-tanár, énekes, mesemondó előadóművész Szám Katalin újságíró

újságíró Visky András író, drámaíró

író, drámaíró Gaál József festő-, grafikus- és szobrászművész, egyetemi docens

festő-, grafikus- és szobrászművész, egyetemi docens Záborszky Kálmán karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója

karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója és Vári Éva színművész.

A Közönségdíjat a Cantemus kóruscsalád kapta.

A kiemelt képünkön szereplő Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó, a magyar vízilabdasport legnagyobb egyéniségeinek egyike.

Úszóként kezdett, 14 éves korában lett vízilabdázó, mellette kézilabdázott is.

1997-ben mutatkozott be a válogatottban.

Háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, s klubjaival is minden megnyehető aranyérmet megszerzett.

Volt horvát és magyar gólkirály, Európa és a világ legjobb játékosa, magyar és nemzetközi fair play díjas.

A Kemény Dénes vezette magyar válogatott utolsó időszakában csapatkapitány is volt.

2016 januárjában befejezte játékos pályafutását és a következő szezontól az Eger női csapatának vezető edzője, majd a női vízilabda-utánpótlás szövetségi kapitánya lett.