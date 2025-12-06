Átadták a tíz kategóriában meghirdetett Prima és Prima Primissima Díjakat péntek este a Müpában.
A szokásnak megfelelően idén is minden kategóriában hárman kaptak Prima-díjat, és közülük került ki az egy-egy győztes, akit Prima Primissima Díjjal jutalmaztak.
Az idei elsők:
- Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó
- Kertész András Tibor építészmérnök, egyetemi tanár
- Pataki Klára gyógypedagógus
- Gósy Mária nyelvész, fonetikus
- Fábián Éva népiének-tanár, énekes, mesemondó előadóművész
- Szám Katalin újságíró
- Visky András író, drámaíró
- Gaál József festő-, grafikus- és szobrászművész, egyetemi docens
- Záborszky Kálmán karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója
- és Vári Éva színművész.
A Közönségdíjat a Cantemus kóruscsalád kapta.
A kiemelt képünkön szereplő Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó, a magyar vízilabdasport legnagyobb egyéniségeinek egyike.
Úszóként kezdett, 14 éves korában lett vízilabdázó, mellette kézilabdázott is.
1997-ben mutatkozott be a válogatottban.
Háromszoros olimpiai bajnok, világbajnok, Európa-bajnok, s klubjaival is minden megnyehető aranyérmet megszerzett.
Volt horvát és magyar gólkirály, Európa és a világ legjobb játékosa, magyar és nemzetközi fair play díjas.
A Kemény Dénes vezette magyar válogatott utolsó időszakában csapatkapitány is volt.
2016 januárjában befejezte játékos pályafutását és a következő szezontól az Eger női csapatának vezető edzője, majd a női vízilabda-utánpótlás szövetségi kapitánya lett.