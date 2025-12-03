Holtan találtak egy testvérpárt egy zalai padláson

Holtan találtak egy ötven körüli testvérpárt a zalai Várvölgyön. Az 55 éves férfi és a nála egy évvel fiatalabb fivére holttestét az otthonuk padlásán találták meg. A zaol.hu információi szerint a két férfi öngyilkos lett.
A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya a portál megkeresésére annyit közölt, hogy a keszthelyi rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.
Figyelem!
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!