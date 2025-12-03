vaspál veronikamagyar fordítók és tolmácsok egyesülete
Telex: lemondott a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének elnöke, miután ellenezte, hogy közleményt adjanak ki a moszkvai félrefordításról

2025. 12. 03. 13:51
Kedden lemondott Vaspál Veronika, a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesületének elnöke, miután nem járult hozzá egy közlemény közléséhez az egyesület egyik tagjának pontatlan fordításáról Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozóján, értesült a Telex.

Mint ismert, a Moszkvában fordító, kiváló szaktekintélynek számító, magasan kvalifikált magyar tolmács pontatlanul adta át az orosz elnök szájából elhangzottakat, és – bár sem ő, sem az egyesület nem nyilatkozott az esetről hivatalosan – a háttérben zajlottak az események.

Az egyesületben ugyanis egyre erősebbé váltak azok a hangok, melyek szerint közzé kellene tenniük egy állásfoglalást. A Telex cikke szerint hétfőn elnökségi ülést is összehívtak, melyen a board többsége a közlemény közzétételére szavazott. Csakhogy ezt Vaspál nem engedte, majd lemondott a posztjáról.

A lap információi szerint az egyesület Vaspál Veronika lemondása után tervez közzétenni egy állásfoglalást, akár még szerdán kiadhatják.

A félrefordító tolmáccsal szemben nem indult semmiféle belső eljárás vagy vizsgálat, szakmai vélemények szerint ezt nem is indokolná semmi, olvasható a cikkben.

Kapcsolódó
Amikor a fordítás félrecsúszik: mit árul el Orbán moszkvai látogatása a diplomáciai tolmácsolás kihívásairól?
Mi történhetett a Putyin–Orbán találkozón, és miért lehet sorsdöntő egy félrefordítás? Két szakértő segít megérteni a háttérben húzódó kihívásokat.

