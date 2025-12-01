- „Budapest nem csődben van, hanem csődbe taszították” – rendkívüli közgyűlést tartottak a kelenföldi buszgarázsban
- Karácsony Gergely a Karmelitánál: A város szabadsága mindannyiunk szabadsága
- Meghalt Kálloy Molnár Péter
- Megszólalt a férfi, aki a Morrison’s-ban halálra vert egy fiatalt
- Szijjártó Péter: Tudok oroszul, kisegítettem a miniszterelnököt
- Választás előtti osztogatás: sikerülhet-e felpörgetni a pangó gazdaságot, vagy a tűzzel játszik a kormány?
- Nagy Márton: Nem tudjuk csökkenteni a hiányt, ez lehetetlen
- Drágul a karácsonyfa: itt vannak az idei árak
- Leó pápa: létre kell hozni a palesztin államot
A nap legfontosabb hírei 2025. december 1.
Adrián Zoltán / 24.hu
