Hétfőtől újra kötelező a maszk egy vidéki kórházban

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház tájékoztatja betegeit és hozzátartozóikat, hogy intézményükben 2025. december 1., hétfő 8.00 órától kötelezővé válik az orrot és szájat eltakaró maszk viselése és részleges látogatási tilalom lép életbe, írja a Veol a kórház Facebook-posztjára hivatkozva. Kiemelik: a kötelező maszkviselés bevezetéséről a betegek, dolgozók és a kórházban egyéb okból tartózkodók védelme érdekében döntött a főigazgató.

A főigazgatói utasítás értelmében:

Kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése a kórházi betegek és látogatók előtt is nyitva álló közösségi terekben, folyosókon, várókban, kórtermekben, rendelőkben, vizsgálókban.

A fekvő betegek a maszkviselési kötelezettség alól saját kórtermükben mentesülnek.

A kórházba és a betegellátó osztályokra való belépéskor és azok elhagyásakor mindenki köteles kezét alkoholos kézfertőtlenítő szerrel fertőtleníteni.

Látogatási tilalom lép érvénybe az alábbi osztályokon és részlegeken:

Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

Traumatológiai és Ortopédiai Mátrix Osztály Intenzív részlege

Újszülött, NIC és Gyermek Intenzív egység

Klinikai Onkológiai Osztály

Sugárterápiás Osztály

Szülészet-nőgyógyászati Osztály szülészeti részlege

Ezeken az osztályokon, illetve részlegeken a látogatás egyedi mérlegelés és alapos szakmai indok alapján kizárólag az osztályvezető, vagy az ügyeletes orvos engedélyével történhet. Hozzáteszik: légúti tüneteket mutató vagy lázas személy beteget nem látogathat.