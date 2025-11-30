A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) közzétette XLIII. kongresszusának zárónyilatkozatát, amely szerint a magyar társadalom jövője az oktatási intézményekben dől el. Azt írták: ha az iskola szabadságra, felelősségre, önálló gondolkodásra nevel és tanít, akkor biztos lábakon álló demokratikus és versenyképes országban hisznek az oktatásért felelős politikusok.

Az az iskola, amely félelemre, engedelmességre nevel, felelős állampolgárok helyett alattvalókat teremt, akik nem képesek a globális világ kihívásaira válaszolni – ha Magyarország ezen az úton halad Európa perifériájára sodródik.

Látva az elmúlt évek oktatáspolitikai elképzeléseinek megvalósulását, a közoktatás jelenét a PSZ megfogalmazta, mit követel a 2026-ban megalakuló új kormánytól.

1. Legyen önálló oktatási minisztérium (amelyhez tartozzon minden gyermekeket érintő nevelési és oktatási terület – a bölcsődétől az egyetemig, a gyermekvédelmet is beleértve)!

2. A státusztörvény (Púétv.) és a szakképzési törvény helyett alakítsanak ki minden oktatásban dolgozóra vonatkozóan egységes törvényi szabályozást és bérezést!

3.Követeljük a köznevelési foglalkoztatottakra vonatkozó, sztrájkról szóló jogszabály visszavonását!

4. Legyen új bértábla a közoktatásban és a köznevelésben dolgozóknak, amely figyelembe veszi a munkában eltöltött időt! Számítási alap legyen:

a. technikai dolgozóknál a garantált bérminimum

b. a nevelést-oktatást közvetlenül segítőknél a garantált bérminimum 150 százaléka

c. pedagógusok, oktatók esetén a gyakornoki bér, ami a diplomás átlagkereset 70 százaléka.

5. Pedagógusoknak és oktatóknak 5 elemű bérrendszert:

a. pályán eltöltött idő szerinti alapbér és 3 évenként előrelépés

b. pótlékok: vezetői, munkaközösség-vezetői, osztályfőnöki, esélyteremtési, diabétesz

c. célfeladatok díjazása

d. minden túlmunka kifizetése

e. minőségi bérpótlék (intézményi bértömeg 10%-a)!

6. Legyen a gyermekvédelemben dolgozó nem pedagógusoknak is bértáblájuk, melynek vetítési alapja a garantált bérminimum 150 százaléka!

7. Vezessék ki a teljesítményértékelési rendszert jelenlegi formáját! A minőségi bérpótlék megállapítása az óvoda/iskolavezetés belső értékelése alapján történjen az intézmények belső sztenderdjei szerint.

8. Általános és középiskolákban heti 22 óra legyen a tanítással lekötött munkaidő, míg óvodákban heti 28 óra a közvetlenül gyerekekkel való foglalkozással lekötött munkaidő! El kell törölni a tanítással le nem kötött munkaidő kötelező nyilvántartását! Az igazgatók csak konkrét feladatok ellátására (helyettesítés, versenyeztetés, intézményi rendezvények, szülőkkel való kapcsolattartás, kirándulások, erdei iskolák, ügyelet, ebédeltetés stb.) rendelhessenek el kötelező feladatellátást, az éves munkaidőkeret 20 százalékáig! Minden kötelező tanítási órán felüli helyettesítést, gyermekfelügyeletet túlmunkaként fizessenek ki!

9. Meg kell újítani az óvodapedagógus, tanító és tanárképzést:

a. legyen egységes kimeneti követelmény

b. kevesebb szaktudomány, több pedagógiai, pszichológiai ismeret

c. a képzést közelíteni kell a mindennapi gyakorlathoz

d. eltérő kultúrák megismertetése, konfliktuskezelés tanítása

e. munkavállalói ismeretek oktatása

f. biztosítani kell annak a feltételeit, hogy minden pedagógushallgató vegyen részt gyakorlati képzésen hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó intézményekben is!

10. A bürokratikus központosítást váltsa fel a decentralizáció és valósuljon meg a helyi/intézményi autonómia (munkaügyekben, költségvetésben, helyi tantervi szabályozásban), a szakmai és pénzügyi elszámoltathatóság megteremtésével együtt!

11. Lehessenek iskolafenntartók az önkormányzatok is, amennyiben igényt tartanak az intézményre! Az állami normatív támogatás legyen egységes a különböző fenntartású intézményekben!

12.Meg kell újítani a tartalmi szabályozást, elengedhetetlen a Nat, valamint a szakképzés képzési és kimeneti követelményeinek felülvizsgálata! A tanulásszervezés helyi igényekhez igazodjon!

13.Csökkentsék a diákok kötelező óraszámát, sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapnia az alapkészségek elsajátítását segítő óráknak és az idegennyelv oktatásnak!

14. Meg kell teremteni az MI oktatásban történő alkalmazásának jogi hátterét, és szakmai támogatást nyújtva ösztönözni kell a pedagógusokat az MI oktatásban történő alkalmazására!

15. Terjesszék ki a tankötelezettség határát 18 éves korig!

16. Meg kell újítani a középfokú szakmunkásképzést! Az első két év szakmai alapozás után lehessen megkezdeni a szakmai gyakorlatot.

17. Minden Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben legyen ellenőrzés, hogy a tárgyi és személyi feltételek adottak-e a gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására!

18. A demográfiai változások oktatásra gyakorolt várható hatása indokolttá teszi az iskolaszerkezet újragondolását, amelyet meg kell előznie egy széleskörű szakmai és társadalmi vitának!

Végül azt írták: