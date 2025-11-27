animációdisneyfilmkritikafilmtv
Megint itt egy kedves, állatos Disney-mese, ami rasszizmusról, korrupcióról és elfogadásról tanít

admin Varga Zsuzsa
2025. 11. 27. 19:30
Agyafúrt krimiért vagy szellemes társadalomkritikáért az ember jellemzően nem a Disney-mesékhez fordul. Pedig akár fodulhatna is: 2016-ban a Zootropolis megmutatta, hogy mindkettőt meg lehet csinálni cuki, két lábon járó állatokkal. Az utópisztikus állatmetropolisz világa olyan jól működik most, kilenc évvel később is, hogy még az sem igazán zavaró, hogy a folytatás szemtelenül nyíltan ismétli az első részt. Zootropolis 2 kritika.

Ha valaki majdnem tíz évvel ezelőtt látatlanban beült az akkor mozikba kerülő Zootropolisra, furcsa élményben lehetett része. Először nyugtázta az ember, hogy egy bájos Disney-mesét néz beszélő állatokkal, vicces kameókkal (Shakira egy gazellaként tűnik fel például) és finoman szólva is ismerős sztorielemekkel: a kisvárosi, megejtően idealista hős, aki jobbá szeretné tenni a világot, minden hátráltató körülmény ellenére rendőr lesz, kemény munkával küzd az elismerésért, aztán talál egy nagynak ígérkező bűnügyet, amivel végre bizonyíthat, és közben még egy cinikus, kiábrándult és általában a törvény másik oldalán tevékenykedő társat is maga mellé zsarol. A közös munka során persze megkedvelik egymást, és elválaszthatatlan szövetségesek lesznek.

Xavi Torrent / Getty Images Shakira a Zootropolis premierjén Barcelonában, a Cinesa Diagonalon 2016. február 3-án.

Ha csak ennyi lett volna a Zootropolis, Disney-mezőnyben azzal is bőven kiemelkedett volna: olyan jól működött Judy Hopsz, a nyuszirendőr és Nick Wilde, a simlis róka duója, és olyan lendületesen vezettek be ők ketten a címszereplő, vizuális gegek végtelen tárházát tartogató, nyüzsgő metropoliszba, ahol boldog békességben élnek ragadozók és növényevők, hogy azt egyszerűen nagyon jó volt nézni.

De aztán történt még valami: a kedves állatos nyomozósdiba került egy csavar, és a szórakoztató Disney-meséből egyszercsak politikai manipulációkkal és a legfelsőbb körökig érő összeesküvésekkel átszőtt krimi lett, kiegészítve némi igencsak progresszív társadalomkritikával. Nyert is egy Oscart.

Kellett hozzá kilenc hosszú év, de úgy tűnik, a Disney most megcsinálta még egyszer ugyanezt. Mármint tényleg konkrétan ugyanezt, minimálisan változtatva csak a recepten – ezen azonban nem nagyon lehet bosszankodni, ha az másodszorra is ilyen jól működik.

