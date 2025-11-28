halálos tűzmezőtúrtragédia
Tragédiával végződött egy háztűz Mezőtúron

2025. 11. 28. 08:32

Csütörtök késő este tűz keletkezett Mezőtúron, egy Puskin utcai családi házban. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy száztíz négyzetméteres vályogház három helyisége égett összesen hatvan négyzetméteren.

A perceken belül helyszínre érkező tűzoltók négy jármű alkalmazásával oltották az égő házat. Az épületből egy idős férfit kivittek, azonban az életét már nem lehetett megmenteni. Egy idős nő még a tűzoltók kiérkezése előtt ki tudott menekülni az épületből.

A tüzet nem egészen fél óra alatt eloltották, azonban a ház lakhatatlanná vált. A ház harmadik lakóját, aki az eset idején nem volt otthon, az önkormányzat helyezte el. Nem zárható ki, hogy egy függöny közelében meggyújtott gyertya miatt keletkezett a tűz, azonban az okot tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

