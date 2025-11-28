újbudamenzapannon kft
Belföld

Milliárdos menzaháború: az önkormányzat nyerte a csatát, a polgármester korábban maffiamódszerekről beszélt

Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
24.hu
2025. 11. 28. 15:38
Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu

Arról ír a Népszava, hogy az újbudai önkormányzat és a Pannon Menza Kft. közti ütközetet a DK-s László Imre által vezetett kerület nyerte meg.

Az ügy hátteréről azt érdemes tudni, hogy az összesen 3,3 milliárd forint összértékű közbeszerzési pályázatot idén júniusban hirdette meg a XI. kerületi önkormányzat, amelyre a korábbi szolgáltató, a Pannon Menza Kft. is jelentkezett. Az önkormányzat végül a Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatát találta jobbnak, mire a Pannon Menza augusztusban jogorvoslati kérelmet nyújtott be, egyrészt hiányolta a verseny tisztaságát, másrészt úgy vélte, hogy az önkormányzat nem megfelelően vizsgálta meg a végül győztesnek kihirdetett pályázó ajánlatát. A döntőbizottság mindezeket nem találta megalapozottnak – írja a napilap.

A Népszava felidézi: Újbuda önkormányzata nagy elszántsággal állt bele a kerületi közétkeztetési piac újraosztását megakadályozni próbáló cég által indított háborúskodásba. László Imre, a kerület DK-s polgármestere egy korábbi háttérbeszélgetés alkalmával az állította, hogy valóságos hadjáratot indított ellenük a vesztes cég, amelynek leváltására több kísérletet is tett az önkormányzat az elmúlt években.

László Imre korábban egyenesen maffiamódszerekről beszélt.

Kapcsolódó
Menzabiznisz: Újbuda polgármestere maffiamódszerekről beszél
László Imre szerint több település is hasonló cipőben jár.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktor az energetikáról tárgyal Putyinnal Moszkvában
Letartóztatták a 25 éves nő halálát okozó aszódi ámokfutót, aki még a súlyosan megsérült várandós párját is sorsára hagyta
Kincsvadászok: Fejes Tamás nem kapta meg az aranyórát, mégis segítséget ajánlott az eladónak
Ukrán főtárgyaló: Épeszű ember nem ír alá olyan dokumentumot, amely feladja az ország területeit
A német kancellár és a szlovén miniszterelnök arról beszéltek: Orbán régóta nem az európai csapatban játszik, felhatalmazás nélkül utazott Moszkvába
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik