Milliárdos menzaháború: az önkormányzat nyerte a csatát, a polgármester korábban maffiamódszerekről beszélt

Arról ír a Népszava, hogy az újbudai önkormányzat és a Pannon Menza Kft. közti ütközetet a DK-s László Imre által vezetett kerület nyerte meg.

Az ügy hátteréről azt érdemes tudni, hogy az összesen 3,3 milliárd forint összértékű közbeszerzési pályázatot idén júniusban hirdette meg a XI. kerületi önkormányzat, amelyre a korábbi szolgáltató, a Pannon Menza Kft. is jelentkezett. Az önkormányzat végül a Julienne Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlatát találta jobbnak, mire a Pannon Menza augusztusban jogorvoslati kérelmet nyújtott be, egyrészt hiányolta a verseny tisztaságát, másrészt úgy vélte, hogy az önkormányzat nem megfelelően vizsgálta meg a végül győztesnek kihirdetett pályázó ajánlatát. A döntőbizottság mindezeket nem találta megalapozottnak – írja a napilap.

A Népszava felidézi: Újbuda önkormányzata nagy elszántsággal állt bele a kerületi közétkeztetési piac újraosztását megakadályozni próbáló cég által indított háborúskodásba. László Imre, a kerület DK-s polgármestere egy korábbi háttérbeszélgetés alkalmával az állította, hogy valóságos hadjáratot indított ellenük a vesztes cég, amelynek leváltására több kísérletet is tett az önkormányzat az elmúlt években.

László Imre korábban egyenesen maffiamódszerekről beszélt.