Menzabiznisz: Újbuda polgármestere maffiamódszerekről beszél

Illusztráció /Ivándi-Szabó Balázs / 24.hu
admin Farkas György
2025. 09. 11. 07:50
László Imre szerint több település is hasonló cipőben jár.

A 150 milliárdos, biztos bevétellel kecsegtető, jellemzően hosszú távú – 5-10 éves – szerződésekkel lefedett közétkeztetési piac kevesek biznisze. Újbuda önkormányzata nem engedett a kerületi közétkeztetés újraosztását megakadályozni próbáló cégnek – írja a Népszava.

Olyan alvilági, maffiamódszereket vetettek be ellenünk, amelyeknek nincs helye a hazai közéletben

– idézi a lap a XI. kerület DK-s polgármesterét. László Imre szerint egy Újbuda számára előnytelen feltételekkel kötött szerződést örökölt, amely úgy bízta egyetlen cégre a kerület közétkeztetését, hogy nem tette lehetővé a szolgáltató szankcionálását hibás teljesítés esetén. A szerződés lejáratakor, a menzareform részeként új alapokra akarták helyezni a közétkeztetést, ám a közbeszerzésekre évekig ugyanaz a cég, a Gasztvital-csoporthoz tartozó Pannon Menza, jelentkezett.

Idén is kiírták a közétkeztetési pályázatot: egy évre, öt részre bontva. Most nagyobb volt a verseny. Az új szerződések Újbudának 730 milliós megtakarítást jelentenének. A Pannon Menza több kategóriában győzött, de a cégcsoport többet akart, ellentámadásba lendült, egyebek mellett megtámadta a tendert a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. Újbuda a jogorvoslati eljárás végéig saját hatáskörben oldja meg a bölcsisek és ovisok étkeztetését, utána pedig a jóval olcsóbban szolgáltató céggel akar szerződni, hogy a megtakarított pénzt a menzák felújítására, minőségfejlesztésre fordítsa.

Ez nemcsak a mi harcunk

– állítja László Imre, aki szerint Miskolc, Balmazújváros vagy éppen Salgótarján önkormányzata is hasonló cipőben jár. Mindegyik helyen ugyanaz a cégcsoport vagy az azzal kapcsolatban álló cég, Szakácstündér Kft. a szerződött partner. Balmazújvárosban múlt héten leállt a közétkeztetés, átmenetileg a tiszalöki börtön gondoskodik arról, hogy a bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó közel 1400 kisgyermek mindennap kapjon meleg ételt.

A közétkeztetésre az élelmiszerek, alapanyagok árának jelentős emelkedése miatt egyre többet kénytelenek  költeni az önkormányzatok, mert az erre kapott állami támogatás a költségek alig harmadát fedezi, a többit a szülők és a települések adják össze. Újbudán a költségek 43 százalékát állja az önkormányzat.

