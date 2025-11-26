Döntött a fővárosi közgyűlés a Petőfi híd felújításáról

Betervezik a Petőfi híd felújítását a főváros 2026-os költségvetésébe, miután a fővárosi közgyűlés a szerdai ülésén egyhangúlag támogatta Havasi Zoltán fideszes képviselő erről szóló előterjesztését.

E szerint 2025-ben a fővárosnak nem volt pénze a Petőfi híd felújítására, de azt haladéktalanul el kell kezdeni:

a javaslat elfogadása után a hídfelújítás előkészítése és a szükséges közbeszerzés kiírása is elkezdődhet.

Az Újbudát Ferencvárossal összekötő átjáró jelentős autós és tömegközlekedési forgalmat bonyolít, azonban a híd romló állapota miatt lehetséges volt, hogy korlátozzák az áthaladó forgalmat, ha tovább csúszik a felújítás kezdete.

Korábban Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője is arról írt a Facebookon, hogy itt az idő nekifogni a híd felújításának.

Nem sikerült azonban megválasztani Karácsony Gergely helyettesét a közgyűlésnek, a főpolgármester által jelölt Tüttő Katát ugyanis 8:11 arányban leszavazták a képviselők, így továbbra is törvénytelenül működik a testület.

Idén is lesz húzós játék a képviselők között: a tavalyi évben már volt ajándékozás, a testület most is egyhangúlag támogatta Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt fővárosi képviselőjének, XII. kerületi polgármesterének előterjesztését.

