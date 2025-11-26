Leszavazták Tüttő Katát, továbbra sincs főpolgármester-helyettes Budapesten

Nem választotta meg főpolgármester-helyettesnek a Fővárosi Közgyűlés Tüttő Katát szerdán. A 33 tagú közgyűlésből mindössze 20 képviselő vett részt a titkos szavazásban, és 19 érvényes voks érkezett, melyek közül

8 támogatta a szocialista politikus megválasztását, 11 ellene szólt.

Karácsony Gergely megköszönte Tüttőnek, hogy vállalta a felkérést, de jelezte, hogy tudomásul veszi a döntést.

Törvénytelen a működés, két hete maradt a közgyűlésnek

A főpolgármesternek és a Fővárosi Közgyűlésnek 30 napja maradt arra, hogy főpolgármester-helyettest válasszon – közölte Sára Botond fővárosi főispán két héttel ezelőtt, jelezve: a Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette, hogy a főváros törvénytelenül működik, hiszen – az önkormányzati törvény előírásaival szemben – több mint egy éve nem választottak főpolgármester-helyettest a közgyűlés tagjai közül.

Karácsony múlt pénteken jelentette be, hogy Tüttő Katát jelöli a posztra. Mint mondta, a közgyűlésben a szocialista politikus az egyetlen, aki nem polgármester vagy alpolgármester, vállalja a feladatot, és akiben megbízik. Hozzátette: Tüttő az egyik legkiválóbb politikus, akivel dolgozott, és a legmagasabb vezetői tisztséget tölti be, amit magyar valaha elért az Európai Unióban: az EU önkormányzati szervezetének, a Régiók Bizottságának az elnöke.

A főpolgármester úgy látta, hogy a 2026-os parlamenti választás előtt szinte lehetetlen feloldani a fővárosi politikai patthelyzetet, ezért azt javasolta, hogy csak jövő júniusig, az új kormány megalakulásáig válasszanak helyettest. Tüttő Kata díjazás nélkül, társadalmi munkában látta volna el a feladatot. Magyar Péter ugyanakkor már akkor jelezte: a Tisza Párt nem támogatja az MSZP-s politikus megválasztását, akit a fővárosi szocialista polip egyik intézőjének nevezett, és lényegében ugyanígy nyilatkozott a Podmaniczky Mozgalom nevében Vitézy Dávid is.

Tüttő 2019 és 2024 között dolgozott városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettesként Karácsony irányítása alatt. Mint ismert, a tavaly újraválasztott főpolgármestert támogató pártok kisebbségbe szorultak a közgyűlésben, a korábbi helyettesek újraválasztásától pedig elzárkózott a Tisza Párt, amelynek (vagy a Fidesznek) a támogatása elengedhetetlen a közgyűlési többséghez.

2024 novemberében Karácsony Kiss Ambrus volt főpolgármester-helyettest és Vitézy Dávidot jelölte a posztra, de a párbeszédes Barabás Richárd javaslatára az előterjesztését levették a napirendről, mondván, nincs esélyük a többség megszerzésére. Kiss 2024. október óta a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójaként dolgozik.

Napirend előtti felszólalások

Vitézy Dávid napirend előtti felszólalásában elmondta, hogy a kormány elhagyná a szentendrei HÉV vonalán bizonyos megállók akadálymentesítését, mondván, az nem annyira fontos. Vitézy a Fideszhez köthető, mintegy 2,5 milliárd forint közpénzből gazdálkodó BP Műhely vezetőjét, Kőrösi Koppányt idézte ezzel kapcsolatban.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint világos, hogy nincs már napirenden a fővárost érintő HÉV-vonalak fejlesztése, a tervezés is három éve leállt. Most pedig fontos csomópontok, mint Békásmegyer, a Batthyány téri és a Margit hídi megálló akadálymentesítését odázná el a kormány. A felújításért az Építési és Közlekedési Minisztérium felel. Lázár János minisztériuma azt közölte, hogy a felújítás munkák 2026 végén kezdődhetnek. Vitézy Szentkirályi Alexandrától, a Fidesz budapesti elnökétől várt választ arra, hogy miért elhagyható szerintük az akadálymentesítés.

Szentkirályi röviden reagált, mert szerinte a téma többre nem érdemes:

A Tiszához való dörgölőzés során egy nagy adag hazugság is ragadt önre.

A kormánypárti politikus szerint a fővárosi Fidesz kiáll az akadálymentesség mellett, majd arról az állítólagos tiszás adóemelési tervekről szóló Index-cikkről beszélt, amiről itt írtunk.

Barabás Richárd, aki nemrég bejelentette, hogy Cseh Katalinnal a Humanisták színeiben indulna a 2026-os országgyűlési választáson (a közgyűlésben pedig a Párbeszéd frakcióját vezeti), azt mondta, hogy a Humanisták a fővárosi szavazókat szeretnék képviselni.

Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakciójának vezetője azt mondta, a Tisza-kormány véget vet Budapest anyagi gondjainak. A főváros pénzügyei kapcsán a Kúria megállapította, hogy az állam jogellenesen von el a pénzt az önkormányzatoktól szolidaritási hozzájárulás jogcímen – emlékeztetett Karácsony Gergely.