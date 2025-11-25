Menczer Tamás: Magyar Péter szájkosarat rakott az összes jelöltjére

A Fidesz kommunikációs igazgatója egy saját Facebook-oldalára feltöltött, „Kérem Magyar Pétert, hogy vegye le a szájkosarat a jelöltjeiről! Elsőként a hölgyekről…” című bejegyzésben bírálta a Tisza vezetőjét. A videóban Menczer Tamást arról kérdezte a riporter, számíthatunk-e a közeljövőben akár vitákra, akár utcai fórumokra, ahol a Tisza képviselőjelöltjeivel ütköztethetik az álláspontjukat.

„Nagyon várom. Nyitott vagyok minden javaslatra, de ennek épp az ellenkezőjét látom. Én meghívtam képviselő asszonyt ide erre a fórumra. Egyébként ugyanúgy, ahogyan az engem támogató választópolgárokat, az engem nem támogatókat is meghívtam, mindenkit szeretettel látok. Én a lázári úton járok, én csak nyitott fórumot tartok, nyílt fórumot az országjárás során is, meg a saját választókörzetemben is” – válaszolta Menczer, majd így folytatta:

Tehát meghívtam ide őket. De hát Magyar Péter szájkosarat rakott az összes jelöltjére… A pártvezető, Magyar Péter úgy gondolja, hogy a jelöltjei egy értelmes mondatot nem tudnak elmondani. A. B-variáció, azt gondolja, hogyha véletlenül megszólalnak, akkor elmondják az igazságot. Ebből lehet választani

– zárja a bejegyzést a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Amint arról korábban beszámoltunk, Magyar szerint „Orbán Viktor náci és kommunista propagandát is túlszárnyaló gyűlölet- és dehumanizáló lejáratókampányt folytat a valódi kihívói ellen”. A Tisza Párt elnöke ezzel a kormányzati kommunikációhoz tartozó megyei lapokban egy időpontban megjelent, őt lejárató és megalázó, hamis képekre utalt, melyek közül az egyiken Magyart kutyára hasonlító pózban, nyakörvvel a nyakában ábrázolták.