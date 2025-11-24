Az előző polgármester feljelentést tett, mert hivatali ideje miatt nem kértek számlát a Halászbástya Étteremtől

Feljelentést tett hivatali visszaélés, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt V. Naszály Márta, az I. kerület előző, 2019 és 2024 között hivatalban levő párbeszédes polgármestere a Halászbástya Étterem elmaradt számlázása miatt. Ezt maga az érintett írta meg a 24.hu-nak küldött levelében, miután megírtuk, hogy az I. kerület fideszes vezetése bejelentette, hogy bizottságot állít fel annak kiderítésére, hogy történhetett, hogy 2021-től az önkormányzat elfelejtett bérleti díjat szedni Buda egyik legszebb pontján lévő étteremtől, ami miatt 393 millió forinttól eshetett el az önkormányzat.

„Azért tettem feljelentést, mert a rendelkezésre álló információk alapján úgy láttam, hogy az önkormányzat vezetése nem tette/teszi meg a szükséges jogi és közigazgatási lépéseket az ügy feltárására és a felelősség megállapítására. A feljelentésem után beterjesztett vizsgálóbizottsági kezdeményezés, valamint ennek a novemberi testületi vitája pedig megerősítette bennem, hogy a fideszes kerületvezetés nem az ügy feltárásában érdekelt, hanem a politikai lejárató kampányban. Magam viszont úgy gondolom, hogy a közpénzekkel való felelős gazdálkodás nem pártpolitikai kérdés. A probléma nem ott kezdődik, amikor kiderül, hogy hiba történt – hanem ott, amikor a felelősök megpróbálják eltitkolni a tényeket, és elkerülni az ügy érdemi kivizsgálását” – írta V. Naszály Márta, aki hangsúlyozta, hogy a kerület polgármestereként nem jutott a tudomására, hogy a Halászbástya étterem számlázása elmaradt volna.

„Az előterjesztésben foglaltak előtt dermedten állok, mivel ezzel kapcsolatban tudomásom szerint polgármesterként korábban semmiféle jelzést vagy információt nem kaptam, az évenkénti belső ellenőrzési vizsgálatok, valamint a Magyar Államkincstár 2022. évi, kifejezetten a Budavári Önkormányzat ingatlanvagyonát érintő vizsgálata sem tárta fel mindezt”

– reagált V. Naszály Böröcz László fideszes polgármester beadványára, amelyből kiderült, hogy az önkormányzat 2021 júliusától nem állított ki számlát és a bérlő most 393 millió forintos tartozást ismert be.

„Az önkormányzat megfelelő hivatali egységei munkaköri kötelezettségei közé tartozik a fennálló szerződések alapján a bevételek beszedése. Ez magában foglalja a szerződések nyilvántartását, a számlák előállítását, kiküldését, a beérkező bevételek és a hátralékok nyilvántartását. Mivel mindez az önkormányzat esetében több száz szerződéssel kapcsolatos sokrétű tevékenységet foglal magában, ezért a közpénzekkel való felelős gazdálkodás részeként folyamatos monitoring, összefoglaló jelentések készítése és a költségvetés tervezése illetve végrehajtásának nyomon követése garantálja, hogy ilyen léptékű hibák ne történjenek meg. Ennek alapján az, hogy egy havonta milliós nagyságrendű díjbekérő számla nem került kiküldésre költségvetési éveken átnyúlóan, felveti a vétkesség kérdését, a hűtlen vagy hanyag kezelés gyanúját” – írta a volt polgármester.