A nap legfontosabb hírei – 2025. november 24.

admin Rugli Tamás
2025. 11. 24. 21:26

Halálos helikopter-baleset Horvátországban: kiderült, miért zuhantak le a magyar katonák

Fideszes jelöltek: Orbán Viktor megcáfolta a párt választmányi elnökségét

Orbánt a Szőlő utcai bűncselekményekről kérdezték az országgyűlésben

Magyar Péter és Cser-Palkovics András egymásnak üzent a Tisza székesfehérvári rendezvénye előtt

Gyanúsítottként hallgatták ki a kirúgott mentőst, aki fejbe rúgott egy hordágyon fekvő embert a hatvani vasútállomáson

Ukrajna jelentősen megváltoztatta a béketervet, 19 pont maradt benne

Zelenszkij és az ukránok felsorolták, mibe nem fognak beleegyezni

Véget ért a Tisza párt jelöltállításának első köre, mutatjuk, mikor lesznek eredmények

Orosz beavatkozás állhat a hatalmas gázpiaci áfacsalás mögött

A választásokig még biztosan érkezhet kormánypropaganda a Covid-csatornán

Hégető Honorka-díjat kapott Szajki Bálint, a 24.hu fotóriportere

