Orbán Viktor megcáfolta a Fidesz választmányi elnökségét

A Fidesz választmányi elnöksége a 2026-os választásokkal kapcsolatban a hirado.hu megkeresésére azt közölte, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően januárban hoz döntést a Fidesz országos választmánya a ’26-os választásokon induló Fidesz-KDNP képviselő-jelöltekről.

A Blikk megkereste az ügyben a miniszterelnöki sajtóirodát, ahonnan szokatlan módon Orbán Viktor aláírásával kaptak egy tömör választ. Ebben az állt,

a Fidesz elnöksége már döntött mind a 106 jelölt személyéről.

Az továbbra sem derült ki, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a névsort.

A Tisza Pártnál mindeközben már zajlik az előválasztás. Az egyik jelöltet KDNP-s múltjával támadja a Fidesz.

Idén egyébként elvileg Fidesz-tisztújítás is lett volna, de trükkösen megoldották, hogy ne legyen.