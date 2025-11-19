Hivatalos: Babócsa az ígéret földje

Az Orbán-kormány úgy döntött, hogy támogatja több településen a bölcsőde, óvoda, iskola, tornacsarnok megépítését, felújítását. A Magyar Közlönyben határozat jelent meg

Az arlói tornacsarnok megvalósításáról

A Babócsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fejlesztéséhez szükségesintézkedésekről

A Kernstok Károly Általános Iskola – bajóti tagiskolájának fejlesztéséről

A ceglédberceli óvoda bővítése érdekében szükséges intézkedésekről

A Dorogi Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Eötvös József Tagiskolájának fejlesztéséről

Gyöngyöstarján Község tornacsarnok-beruházásának megvalósításához szükséges intézkedésekről

A gyulai 1. számú iskola fejlesztéséről

A Kecskeméti Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola fejlesztéséről

A kővágóörsi óvoda fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

A Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felújítása érdekében szükséges intézkedésekről

Nyékládháza Város tornacsarnok-beruházásának megvalósításához szükséges intézkedésekről

Pétervására Város tornacsarnok-beruházásának megvalósításához szükséges intézkedésekről

Rajkán egy új bölcsődeberuházás megvalósításának kormányzati támogatásáról

A süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztéséről

A szendrői tornacsarnok felépítéséről

Az Oladi Általános Iskola fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

Vámosszabadin egy új bölcsődeberuházás megvalósításának kormányzati támogatásáról

Nem Bahmut. Csak Babócsa

A babócsai iskola ügye, azért különösen érdekes, mert ott az Integritás Hatóság a bedőlt beruházás miatt korábban eljárást is indított. Most egyébként annyi történt, hogy a kormány ismét kimondta: egyetért a Babócsai Zrínyi Miklós Általános Iskola fejlesztésének előkészítésével és megvalósításával és azzal, hogy a beruházás előkészítője és megvalósítója az Építési és Közlekedési Minisztérium legyen.

Orbán Viktor kormányfő ezért azzal bízta meg Lázár Jánost, hogy Pintér Sándor belügyminiszter bevonásával gondoskodjon

a Beruházás előkészítésére és megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatásáról, majd az eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést

a kormányak a beruházás folytatásához szükséges kötelezettségvállalás mértékéről, valamint a kötelezettségvállaláshoz szükséges forrás ütemezett biztosításáról.

Az iskola alapkövét 2019 nyarán rakták le. Azóta lassan összedől az épület. A Somogy megyei település iskolai fejlesztését napirenden tartó jobbikos Ander Balázs „Nem Bahmut. Csak Babócsa.” címmel több mint két éve jelezte az oktatásügyért is felelős Pintér Sándor belügyminiszternek, milyen áldatlan állapotok fogadták a helyszínen, ahol a felújítást már évekkel ezelőtt be kellett volna fejezni. Akkor Rétvári Bence államtitkár azt válaszolta, hogy a kormány és a tankerületi központ is azon dolgozik, hogy a beruházás mielőbb megvalósulhasson, de a fejlesztéshez költségvetési forrás bevonására lesz szükség. A kormány egyébként arról is döntött, hogy három hónapra bezárhatják a drogkereskedelemben érintett, gyanús üzleteket.