Repülőrajtot vett az elektromos rolleres balesetek száma

admin Spirk József
2025. 11. 20. 16:11
Bár még csak bő másfél éve kerültek be a KSH baleseti statisztikáiba a motoros rollerek, az általuk okozott balesetek száma nagyon látványosan növekszik – írta a G7.

A lap által összegyűjtött adatok szerint az elmúlt hónapokban már előfordult, hogy a motorkerékpárosokat és a teherszállító járműveket is előzték a rollerek a baleseti listán, így már csak a kerékpárosok és az autósok okoznak fixen több balesetet.

A rolleres balesetek számának növekedése nemzetközi trend. Itthon ez a kórházi statisztikákon is látszik: a Bethesda Gyermekkórházban idén március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt.

Az idei nyáron, a júliusi csúcs idején kerékpárral 167, a motorral 104, elektromos rollerrel pedig 97 személyi sérüléses balesetet regisztráltak. Segédmotorral csak 61 eset történt.

A lap megjegyzi, hogy mindemellett az autókhoz képest a rollereknél és a kerékpároknál könnyebben elképzelhető, hogy nem minden eset kerül be a statisztikákba, hiszen előfordulhat, hogy egy-egy sérülést nem jelentenek az érintettek.

