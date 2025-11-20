bazilikabudapesttűz
Kigyulladt egy épület teteje a Bazilikánál, negyven tűzoltó oltja a lángokat

2025. 11. 20. 14:08

Kigyulladt egy társasház ötödik emeleti lakása az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy

az épület teteje égett, és az érintett részt mindenki épségben elhagyta.

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat.

Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője későbbi megkeresésünkre azt mondta, hogy több száz négyzetméteren égett a tűz, és a tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését a másik két épületre.

Hozzátette, a tűzoltók tizenegy járművel érkeztek a helyszínre, és negyven tűzoltó oltja a lángokat.

