Kigyulladt egy épület teteje a Bazilikánál, negyven tűzoltó oltja a lángokat

Kigyulladt egy társasház ötödik emeleti lakása az V. kerületi Szent István téren, a Hercegprímás utcánál. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy

az épület teteje égett, és az érintett részt mindenki épségben elhagyta.

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel oltják a lángokat.