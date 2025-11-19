Szabad Európa: harmadjára is időközi választást kell tartani Tiszaburán

November 30-án újra időközi választás lesz Tiszaburán – írja a Szabad Európa. A lap úgy tudja, azért kell harmadjára is megismételni a választást, mert szervezetten utaztatták a voksolókat, az egyik szavazóköri delegáltjai átmentek a másikba és lefotózták a névjegyzéket, hogy megtudják: ki nem ment még szavazni és kit kell mozgósítani.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei községben idén nyáron oszlatta fel magát a képviselő-testület. Október 5-én időközi választást tartottak, akkor Vavrik Géza és csapata nyert az ORFME színeiben. Azonban az ellenfele Fekete Zsigmond és csapata (Cikösz) csalásra hivatkozva óvtak. Ennek végül helyt adott a Kúria és november 2-án újra választott csaknem 81 százalékos részvételi aránnyal a háromezres település.

134 szavazattal nyert Fekete Zsigmond, csakhogy most a vesztes fél Vavrik Géza óvott. Annak ellenére utasította el a Területi Választási Bizottság a választás megismétlését, hogy videófelvételekkel, tanúvallomásokkal is megpróbálta bizonyítani azt, hogy a szavazatvásárlás és különféle csalások történtek – írja a Szabad Európa.