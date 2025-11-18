A Nyírségből hozzák az ország karácsonyfáját

„Hagyományainkhoz híven idén is kiválasztottuk a Kossuth téren felállítandó ország karácsonyfáját” – számolt be róla az Országgyűlés Hivatala, amely szerint 31 felajánlás érkezett, amely közül 18 fa volt kellően magas (legalább 20 méter hosszú) ahhoz, hogy a helyszínen is megvizsgálják.

Az elbírálás a megfelelő magasság, az arányos forma és a kellően dús lombozat alapján történt. Ezt követően figyelembe kellett venni a biztonságos megközelíthetőséget, az elektromos vezetékek helyzetét, az emelődaru és a szállítójármű helyigényét, valamint azt is, hogy hogyan viseli el az óriási fenyőfa a kivágás, emelés, rögzítés viszontagságait. A szállítási útvonalak mérlegelését követően született meg a döntés.

Az Ország Karácsonyfája 2025-ben Ibrány város legnagyobb fenyőfája, egy csaknem 23 m magas ezüstfenyő lesz.

A család – amely szeretné megőrizni névtelenségét – az unokák javaslatára, tavaly szenteste határozta el, hogy az udvarukban negyven év alatt kiterebélyesedett fenyőfát felajánlják az Országgyűlés Hivatalának. Elmondásuk szerint nagy örömmel és büszkeséggel töltötte el őket, hogy az évtizedekkel ezelőtt még földlabdásan elültetett ezüstfenyőjük az ország karácsonyfájaként fogja ékesíteni az ünnepi fényekbe öltöztetett fővárosi Kossuth teret, advent első vasárnapjától vízkeresztig.