Döntött a Kúria a devizahiteles népszavazásról

Megjelent a Magyar Közlönyben a Kúria közleménye arról, hogy helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) határozatát, amely elutasította, hogy népszavazás legyen a devizahitelekkel kapcsolatban. A bírósági felülvizsgálatban a Jobbikot Marczingós László ügyvéd képviselte. A Jobbik 2025. június 25-én országos népszavazásra javasolt kérdést nyújtott be hitelesítésre az NVB-nek.

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés törvényben függessze fel a deviza alapú kölcsönszerződésekből eredő végrehajtási eljárásokat addig, amíg nem születik olyan törvény, amely összhangban áll az Európai Unió Bíróságának a C-630/23. számú ügyben hozott ítéletével?

Az NVB augusztus 13-án a kérdés hitelesítését megtagadta, egyebek mellett arra hivatkozva, hogy burkolt Alaptörvény-módosítás volt a feltett kérdésben, illetve az egyértelműség követelményének sem felelt meg. Ezt követően már a Demokratikus Koalíció is jelezte, hogy az ügy mellé áll, a Kúriához fordul. Az öttagú bírói tanács szerint a bírósági felülvizsgálati kérelmek nem voltak alaposak.

A Kúria a népszavazásra javasolt kérdés vizsgálatakor arra jutott, hogy a kérdés alapján megalkotandó

első törvény – a jelenlegi szabályozással ellentétben – automatikusan, a feltételek vizsgálata nélkül, bizonytalan ideig minden deviza alapú kölcsönszerződésből eredő végrehajtási eljárást felfüggesztene. E törvény megalkotásával az Országgyűlés oly módon avatkozna be – akár a kezdeményezésben szereplő célon is túlmutatóan – a végrehajtási eljárások felfüggesztésének az előreláthatóan és kiszámíthatóan szabályozott rendjébe, amely a jogbiztonság sérelmével járna.

Marczingós László ügyvéddel korábban a 24.hu interjúzott.